中國學者訪澳被搜 反爆遭現金收買情資

一名在澳洲進行研究訪問的中國學者，據傳其住所遭澳洲安全情報組織及聯邦警察突擊搜查，此事恐將有礙澳中關係回暖。（路透檔案照）

2023/09/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名在澳洲進行研究訪問的中國學者，據傳其住所在八月間遭澳洲情報機關「澳洲安全情報組織」（ASIO）及聯邦警察突擊搜查，隨後一名自稱澳洲政府官員提供他兩千澳幣（約新台幣四﹒一萬元），以獲取有關他在中國的情報聯繫人情資。在澳中關係似乎出現回暖跡象之際，此事恐將再次引發兩國衝突。

手機電腦都被沒收

據澳洲「衛報」十日獨家報導，該名學者是北京一所重點研究型大學的副教授，也是中澳關係專家，曾於七月至八月訪問澳洲。基於法律和安全原因，衛報並未透露該名學者的姓名，據稱ASIO幹員西澳大城伯斯的聯邦警察在八月廿日搜查該名男子的住所，並沒收他的手機及筆記型電腦，並告知他的簽證出於安全原因正在接受評估，請他三天後到雪梨參加「安全評估會談」。

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該名學者拒絕出席這場會談，他也放棄與澳洲研究人員的幾次重要會議，並提前離開澳洲，返回中國。

與此同時，消息人士向衛報透露，在該名學者的住所遭到搜查前幾天，一名自稱「來自聯邦政府」但不肯透露是哪個單位的男子，曾在昆士蘭州首府布里斯本一家咖啡館，接近該名學者，聲稱對他掌握的訊息和認識的人感興趣，並拿出以紙袋包裝的兩千澳幣現金。該名學者拒絕收下，也拒絕出席該名男子邀請參加的一場會議。

更早前的七月，一名自稱代表「與各類對印太地區感興趣的高階跨國客戶合作的顧問公司」的女性，也曾接觸該名學者，聲稱願意提供他擔任專家顧問的職務，並邀請他參加在雪梨舉行的兩場會議。

雪梨科技大學澳中關係研究所所長羅震認為，此事可能阻礙澳中學術交流，因為任何對與澳洲關係感興趣的中國學者，擔心同樣的事情也會發生在他們身上，肯定會重新評估旅行計畫。

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