警告俄羅斯 北約籌備冷戰後最大演習

北約正在籌備明年二至三月期間於橫跨德國、波蘭和波羅的海地區，舉行動員逾四萬人的聯合實彈演習，規模將是冷戰結束以來之最。圖為北約今年四月在波蘭境內舉行演習。（路透檔案照）

2023/09/12 05:30

32國參演 動員逾4萬人

〔編譯林家宇／綜合報導〕金融時報十一日報導，自俄羅斯入侵烏克蘭後更為活躍的北大西洋公約組織（NATO），正在籌備明年二至三月期間於橫跨德國、波蘭和波羅的海地區，舉行動員逾四萬人的聯合實彈演習，估計將有五百至七百次空中戰鬥任務及超過五十艘船艦，規模將是冷戰結束以來之最，目的是為了模擬由俄羅斯領導的陣營侵犯其成員國時，盟國的軍事應對方式，藉此向莫斯科宣示北約已做好戰鬥準備。

這場名為「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）的演習，是北約為因應烏克蘭遭到入侵，迅速推動組織從危機應對性質轉向作戰聯盟計畫的一部分。在技術層面，這次演習也創下首例，使用真實世界的地理資料，為演習部隊創造更符合現實情況的場景。入會資格仍待土耳其和匈牙利批准的瑞典也將參加演習，屆時將有卅二國參演。

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使用真實地理資料創先例

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）去年六月宣布，北約將把高度戒備部隊的規模從四萬擴編到「遠超過卅萬」。北約領袖也在立陶宛舉行的峰會上同意新的區域防禦計畫，並成立可對威脅做出快速反應的多國聯軍「聯盟反應部隊」。

金正恩二度訪俄 已經出發

與此同時，俄羅斯和北韓首次證實，北韓最高領袖金正恩應俄國總統普廷之邀，將在未來數日訪俄。這是金正恩二度訪俄，也是自武漢肺炎疫情爆發以來首次出訪。據報導，普廷本週將前往距離北韓邊境僅約一三○公里的海參崴，在「東方經濟論壇」上發表談話。南韓政府官員十一日引述情報機構消息指稱，金正恩搭乘的專用列車已從平壤出發，海參崴火車站周邊已出現大量警力和軍隊，戒備森嚴。

金正恩預期最快十二日抵達海參崴，可能在當天或十三日與普廷會面，兩人可能就俄國向北韓購買武器等問題進行討論。分析家指出，北韓擁有大量火砲彈藥、火箭和小型武器，可幫助受彈藥庫存短缺所苦的俄軍；俄方則可以提供糧食、石油和軍事科技，滿足金正恩發展核動力潛艦和軍事衛星的需求。

戰況方面，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾十一日指出，烏軍在東部和南部前線的反攻再獲進展，過去一週收復烏東巴赫姆特周邊兩平方公里土地，自反攻以來已在該區收復約四十九平方公里領土；南部奪下一．五平方公里領土，嘗試朝亞速海推進以分散俄軍軍力。

烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫則說，儘管秋冬之後的濕冷天氣不利作戰，但烏軍的反攻行動仍將持續，這場戰爭將在明年結束前以烏克蘭勝利告終。

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