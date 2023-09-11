美歐G20峰會宣布 將建中東貿易走廊

美國總統拜登（右起）、歐盟執委會主席馮德萊恩和印度總理莫迪九日共同宣布，將建立連接印度、中東和歐洲的海陸貿易走廊，與中國「一帶一路」倡議抗衡。（法新社）

2023/09/11 05:30

結合船運、鐵路 連結南亞與中東、歐洲

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登、印度總理莫迪與歐盟執行委員會主席馮德萊恩，九日於廿國集團（G20）峰會中共同宣布，將建立連接印度、中東和歐洲的海陸貿易走廊，包括船運與鐵路連結，連結南亞與中東、歐洲。外媒分析，這是一項增進貿易效率、深化動盪地區國家合作，並與中國「一帶一路」倡議抗衡的重大計畫。

增進貿易效率 抗衡中國一帶一路

這項計畫是「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（PGII）的一環，參與國包括美國、印度、沙烏地阿拉伯、約旦、以色列、阿拉伯聯合大公國和歐盟，透過海港及鐵路打造橫跨南亞、中東和歐洲的貿易通道，估計將可提升四十％印度與歐洲間的貿易效率，並推動以色列與長年敵對的沙烏地阿拉伯等波斯灣國家合作。

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除了傳統貿易，「印度—中東—歐洲走廊」也將建設能源網絡及海底、陸地纜線，促進數位連結，並規劃從以色列至歐洲的氫氣輸送管線，朝向潔淨能源目標更進一步。目前尚未公布建設經費及融資等相關訊息，計畫團隊將在接下來六十天提出時間表等細節。美聯社報導，計畫第一階段為識別需要投資的區域，以及適合的實體基礎設施地點

莫迪表示，這條經濟走廊將成為合作、創新與共同進步的燈塔；馮德萊恩說，「這不僅是一條鐵路或纜線，而是一座橫跨各洲大陸與文明的綠色數位橋梁」；拜登大讚這是一項重大計畫，是改變遊戲規則的投資；以色列總理納坦雅胡透過視訊聲明稱此計畫具突破性，「這對全體以色列國民來說是個好消息，這將引領我們走向區域整合及合作的新時代」。

除了抗衡「一帶一路」，這項計畫也是美國嘗試在中東地區達成更廣泛外交協議的努力之一，包括讓沙國承認以色列，使兩國關係正常化。白宮副國家安全顧問范納指出，達成這項協議的重大意義在於，走廊涵蓋動盪不安的地區，「對於我們長年想要降低區域緊張局勢的努力來說，這是一個大好機會。」

美國國安顧問蘇利文提到，這項計畫是在去年六月拜登訪問沙烏地阿拉伯時萌生，接著今年初與沙國、阿拉伯聯合大公國和印度開會討論正式協議，並於春季擬定地圖和中東既有鐵路建設的書面評估，「我們認為這項計畫大膽且富開創性，背後的眼界也是如此。」

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