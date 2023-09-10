美將領示警 中國收編美軍 不分現任退役

美國華盛頓郵報八日報導指出，美國空軍參謀長布朗對空軍人員示警，指控中國軍方利用提供跨國企業工作機會等方式，吸納美軍現役與退役人員，以彌合中美軍力差異。（法新社檔案照）

2023/09/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華盛頓郵報八日報導指出，其獨家取得的美國空軍參謀長布朗發布予空軍人員的示警文件顯示，中國軍方利用提供跨國企業工作機會等巧妙手法，鎖定美軍現役與退役人員具備的專業技能，來「彌合」自身與美軍間差距。華郵指出，美國官員多次譴責並呼籲反制中方此類取得美方先進軍事技能和戰術的侵略性策略，以布朗此次示警最為直接。

布朗可望接任美軍參謀首長聯席會議主席，美國總統拜登五月已提名。據這份文件，與中國政府有生意往來的外國公司「正鎖定並招募受過美國和北約組織培訓的跨專業及職業領域軍事人才」，並在吸納後加以培訓；鑑於「許多接受這些外國公司合約的人正侵蝕我國國家安全，置其戰友與國家安全於險境」，他呼籲收到示警的空軍人員應有責任感，即使已經離開部隊。

請繼續往下閱讀...

最常鎖定美軍飛行員

美國空軍特別調查辦公室一名特別調查員匿名表示，中國軍方作法包含推薦一些最初看似無害的職務，並在國防工業活動場合直接與美方人員接觸，最常鎖定美軍飛行員，但也歡迎其他職務退役人員，呼籲別受中方狡猾手法誘惑而自我催眠合理化，「如（工作）看來好得難以置信，那可能就是有問題」。

美國官員另指出，中方招聘單位有純民間企業或具官方背景，但應聘者簽約對象皆為中國政府，招募文字也不乏諮詢、顧問、培訓等國防部門慣用語言。不過，美國官員不願證實中國已秘密成功收編多少現役或退役美軍人員，僅說中方此類行徑令人擔憂。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主席克羅寧表示，中國當局正加強關注和培訓人員，以破壞美國對中國政府的情蒐工作，「透過我方關鍵人員與關鍵技術，來瞭解美軍做法，這對他們達到戰略目的至關重要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法