摩洛哥6.8強震 已1037罹難

摩洛哥旅遊大城馬拉喀什在強震下受創慘重，眾多房屋倒塌，街上遍布瓦礫。（歐新社）

2023/09/10 05:30

〔編譯孫宇青、記者鄭景議／綜合報導〕北非國家摩洛哥西南部山區八日發生芮氏規模六．八的一二○年來最強地震，且屬淺層地震。從震央高阿特拉斯山山區村莊到七十二公里外的旅遊大城馬拉喀什不斷傳出災情，當局已確認至少一○三七人死亡、逾一二○○人受傷，其中七二一人情況危急。我國國家搜救隊已待命準備出動伸援。

當地120年最大震 災情慘重

摩國指強震規模達七．二，發生於深夜十一時十一分（台灣時間九日六時十一分），震央位在高阿特拉斯山的伊吉爾地區，深度十一公里；美國地質調查所測得規模六．八，深度十八．五公里，震動持續數秒，主震的十九分鐘後又發生規模四．九餘震，晃動達廿秒。此外，拉巴特、卡薩布蘭卡和索維拉等沿海城市也有強烈震感。

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摩國九日上午通報至少有一○三七人死亡、逾一二○○人受傷，主要集中在震央所在的豪茲省、旅遊大城馬拉喀什市，以及鄰近四省瓦爾札札特、艾濟拉勒、希沙瓦和塔魯丹，約有一八○萬人口。震央附近一座城鎮的房屋部分或全部倒塌，電力和道路中斷。

在馬拉喀什地區，建於十二世紀的著名庫圖比亞清真寺遭破壞，該寺六十九公尺高尖塔被譽為「馬拉喀什的屋頂」。被列為世界遺產的舊城區周圍「紅牆」也出現毀損，街道上隨處可見瓦礫。

我搜救隊已待命準備馳援

多國領袖、歐盟和聯合國都表達關切與準備伸援。與摩國交惡斷交兩年的鄰國阿爾及利亞宣布開放領空，方便國際救援。我國消防署特種搜救隊第一時間通報台中市、高雄市消防局展開動員，目前已動員搜救隊伍一百廿人、裝備器材十二公噸及搜救犬四隻，一旦接獲外交部通知，就能立刻出發。

摩洛哥地震位置圖

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