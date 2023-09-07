禁入辦公室 中國官方擴大iPhone禁令

華爾街日報引述知情人士報導，中國中央政府機構官員被要求不得在工作中使用蘋果iPhone手機及其他外國品牌設備，更不得帶進辦公室。（路透檔案照）

2023/09/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據美國「華爾街日報」六日獨家報導，在中美敵對關係加劇及中國國家主席習近平不斷強化國家安全重要性的同時，中國政府員工幾週前接收到工作時不得使用蘋果手機iPhone等外國品牌設備、也不得將之帶進辦公室的指示，此為中國極力限制敏感訊息在境外流動之際，減少依賴外國技術及加強網路安全的最新舉措。

中國國務院新聞辦公室和蘋果公司皆未評論此報導。華爾街日報雖聲稱「外國品牌」都在禁令範圍內，但只寫出iPhone。香港「南華早報」同日報導則引述五位知情人士說法，投資、貿易、國際事務相關的政府部會八月透過電話宣達禁令，相關措施應是為了消除美國企業電信設備可能隱含的國家安全風險，箭靶就是iPhone。

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蘋果公司視中國為最大市場，十九％收益來自中國。iPhone也主宰了中國高階智慧型手機市場，為唯一可和中國品牌平起平坐的外國製造手機。

早禁止官員使用iPhone工作

華爾街日報指出，中國政府部分機構幾年前就已禁止官員使用iPhone工作，最新禁令擴大施行範圍並提高執行嚴格度，宛如美國政府禁止官員使用中國「華為」設備，及影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」翻版，兩國考量皆出於擔憂數據外洩。

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