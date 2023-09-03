烏軍反攻有進展 美擬軍援貧鈾彈

烏軍一日於烏國東部頓內茨克州巴赫姆特市前線朝俄軍方向發射自走砲。（美聯社）

2023/09/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於美國媒體近兩週傳出美國軍方質疑烏方六月起反攻策略不當，美國白宮發言人柯比一日表示，肯定烏軍過去七十二小時在烏國南部反攻取得「顯著進展」，直指任何匿名美國官員對烏軍策略與行動的批評都是「無濟於事」。隨著烏軍突破俄軍防線，路透一日獨家報導指出，拜登政府已準備對烏國首度輸送具有爭議性的放射性貧鈾合金動能穿甲彈。

在柯比釋出白宮肯定烏軍的消息後，烏國總統澤倫斯基二日透過社群媒體表示，「烏軍正在前進，不管發生什麼事，不管別人怎麼說，我們正在前進，這才是最重要的」。根據烏軍發言人柯瓦約夫上月廿九日說法，烏軍正在東南部札波羅熱州步步推進，從新達尼利夫卡到韋爾博韋無往不利，包括廿八日光復羅博蒂村。

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美國媒體過去兩週引述不具名軍方人士說法，質疑烏軍未集中兵力擊穿俄軍防線、反攻戰線過於分散。歐盟國家人士也質疑烏軍無法達成反攻目標。對此，烏克蘭外交部長庫列巴回嗆：「批評烏軍反攻龜速，等於是向犧牲的烏軍官兵臉上吐口水，奉勸所有批評者閉嘴。有本事自己來烏克蘭，收復一平方公分土地試試看」。

根據路透報導，繼英國今年對烏運送貧鈾穿甲彈，兩名美國官員證實，美國也即將首度對烏輸送貧鈾彈。這些貧鈾彈可自美國艾布蘭戰車發射，穿透俄軍戰車裝甲，而艾布蘭戰車預計未來數週運抵烏國，軍援方案總價介於二．四億至三．七五億美元之間。

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