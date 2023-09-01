QUAD外長會議9月再召開 牽制中俄

日本防衛省八月卅一日敲定二○二四年度防衛預算的申請額，高達七．七三八五兆日圓，創歷史新高。（美聯社檔案照）

2023/09/01 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八月卅一日報導〕日媒報導，日美印澳四國外長計畫趁九月在紐約出席聯合國大會之際，在美國召開四方安全對話（Quad）外長會談。考量到中國在東海、南海擴張海權，以及俄羅斯持續進攻烏克蘭，四國將再度重申反對透過武力片面改變現狀的立場，以牽制中俄兩國。

Quad外長會談，上次是在今年三月於印度舉行，當時會後聯合聲明就烏克蘭局勢寫明「不允許使用或威脅使用核武器」，今年五月日本趁舉辦七大工業國集團（G7）廣島峰會時，在廣島加開Quad領袖峰會，會後聯合聲明，除重申不允許使用或威脅使用核武器外，也再度對於包括東海、南海在內印度太平洋地區，試圖以實力片面改變現狀的行為表達嚴重關切和強烈反對。

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最近印度參加了在南非舉行的「金磚五國」（BRICS）峰會。日本共同社報導，日美澳希望藉由Quad外長會談的召開，以拉攏印度，加強對中俄的牽制力。報導指出，日本外相林芳正也可能就東京電力福島核一廠處理水排放入海，基於國際原子能總署的綜合報告，說明日本將保持透明度，確定排海作業的安全萬無一失。

日防衛省預算1.7兆 創歷史新高

另一方面，日本防衛省八月卅一日敲定下年度防衛預算的申請額，高達七兆七三八五億日圓（約一兆七二七九億台幣），創歷史新高。加強西南地區的離島防衛成為此次預算編列的重點之一，包括正在整建的鹿兒島馬毛島自衛隊基地，將編列六十四億日圓，整建空中自衛隊F35B戰機起降艦訓練設施，並新設約九十人規模的空中自衛隊先遣部隊。

另外，在中國加強對台灣軍事施壓等緊張局勢加劇的情況下，防衛省編列總額約五九○○億日圓經費，以加速提高對西南地區最前線的運輸能力。陸海空自衛隊將新設的共同部隊「自衛隊海上輸送群」，配備三艘「機動船」和約卅架運輸直升機。防衛省也預定新設統一指揮陸海空三支自衛隊的「統合司令部」，規模為二四○人，未來將成為美國印太司令部的對口部門。

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