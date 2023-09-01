中國新地圖「越界」 惹怒南海國家

中國最新的十段線及過往的九段線主張皆引發南海周邊國家強烈反彈。越南先前指控好萊塢電影「芭比」出現九段線，禁止在國內上映。（美聯社）

2023/09/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國二○二三年版標準地圖因擴大領土範圍引發印度、馬來西亞、印尼等國反彈。菲律賓外交部也在八月卅一日表態，不認可中國對南海的領土主張，他們會在九月五日至七日於印尼舉行的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會中推動發表相關聲明。

菲：中國主張不符合國際法

菲外交部聲明表示，「最新一起試圖合法化中國對菲律賓領土、海域主權及管轄權的主張，並不符合國際法，尤其是一九八二年聯合國大會決議的海洋法公約（UNCLOS）」，呼籲北京當局展現負責任行徑，遵守UNCLOS及二○一六年否決中國九段線的裁示。

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被媒體問及是否會就近期在仁愛暗沙發生的衝突及中國對南海的最新主張推動發布聲明？菲國外交部助理部長艾斯皮利杜回應，「絕對會」。至於是否可能以「譴責」形式發表？艾斯皮利杜說，「不會是『譴責』之類的字眼，但會有接近的效果」。

印尼：任何聲索應符合UNCLOS

安塔拉通訊社報導，印尼外交部長勒特諾強調，繪製任何界線，提出任何聲索都得符合UNCLOS，「這不是什麼新的主張，印尼的立場始終如一。」印尼雖非南海領土聲索國之一，但其納土納群島的專屬經濟區（EEZ）與中國的九段線重疊。

中國先前九段線主張，在菲律賓提案下，於二○一六年由海牙常設仲裁法院（PCA）裁定無效。美日韓領袖峰會所發表的「大衛營精神」文件中，亦支持PCA對南海仲裁案所做出的判決。

大馬：盡快敲定南海行為準則

馬來西亞外交部已表態不承認中國的南海主張，其所繪製的地圖對馬國不具約束力。馬來西亞外長贊比里表示，將向中國提出抗議照會。馬來西亞國家新聞社報導，馬國外交部強調始終拒絕任何外國勢力所聲稱的主權涵蓋馬國一九七九年在地圖中納入的海域及專屬權利，「馬來西亞視南海議題為複雜且敏感事務」，呼籲盡快敲定「南海行為準則」（COC）。

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