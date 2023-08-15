北京資訊戰新武器 英媒：中國藉抖音 洗腦統戰台青

英國「觀察家報」報導，中國正運用抖音等App，瞄準台灣青年與青少年，悄悄展開無煙硝的「入腦、入心」思想文化統戰。（美聯社檔案照）

2023/08/15 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國「觀察家報」（The Observer）十三日報導，中國正運用抖音、小紅書等最終受北京控制的生活和購物App（應用程式），做為資訊戰最新武器，瞄準台灣青年與青少年，悄悄展開無煙硝的「入腦、入心」思想文化統戰。

社群媒體公司可取得有價值的用戶資料，並透過演算法控制用戶所見貼文，以塑造觀點。美國聯邦調查局（FBI）去年就警告，中國字節跳動公司持有的短影音平台「抖音」及其國際版「TikTok」，正對國家安全構成威脅。

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在台灣，這些中國App引發的國安擔憂格外嚴重，北京已明確表達必要時以武力奪取台灣控制權，而這些中國App藉相同語言，正吸引有音樂、戲劇、生活娛樂、購物需求的台灣用戶和觀眾。

兩岸語言相似導致風險更大

報導以十八歲台中學生「Ariel」為例，她每週都會花上數小時在中國App與對岸朋友聊天，分享動漫或迷因；台灣年輕一代網路生活日益受到中國內容影響，這種現象令政治人物和專家感到擔憂，台灣年輕人被最終受北京控制的App吸引去購物和娛樂，接收到不只是時尚技巧或迷因分享，不知不覺也遭中共灌輸思想與文化。

台灣放伴教育協會理事長王希受訪表示，兩岸在語言相似性導致更大風險，中國節目、歌曲、迷因、用語的影響力正在台灣年輕人間傳播。現在台灣許多長者都在看中國歷史劇和連續劇，年輕世代則沉迷於中國App，可見中國文化的影響力。

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