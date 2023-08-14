日美將攜手研發新型攔截飛彈

日本首相岸田文雄十八日訪美參加日美韓三國領袖峰會時，將與美國總統拜登舉行個別會談，將敲定共同開發新型的攔截誘導彈。圖為兩人七月在G7峰會時合照。（路透檔案照）

2023/08/14 05:30

反制中、俄、北韓極音速武器

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕為有效反制中國、俄羅斯和北韓開發的極音速（高超音速）武器，日本和美國將共同開發新型的攔截誘導彈。日本媒體報導，日本首相岸田文雄十八日訪美參加日美韓三國領袖峰會時，將與美國總統拜登舉行個別會談，並敲定此事，並以十年內完成開發為目標。

日相岸田本週訪美 將會拜登敲定

日美兩國今年一月在華府舉行國防、外交首長「二加二會談」時，日本防衛大臣濱田靖一與美國國防部長奧斯汀在個別會談中，對於合作研究攔截極音速武器的技術達成初步協議，雙方也簽署一份加速共同研發防衛裝備的備忘錄，以對抗中國的軍備升級。

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雙方二度聯手 目標10年完成開發

這是日美政府繼二○一七年度共同研發增程型標準三型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈後，二度聯手研發新型飛彈，對於提高日美兩國的嚇阻力，具有正面意義。

極音速武器的速度可達音速五倍（五馬赫）以上，彈道無法預測，對現有飛彈防禦攔截及偵測系統構成極大挑戰。

美國已在發展極音速武器的反制能力，例如二○二一年啟動的「滑翔階段攔截器」（GPI）計畫等，日本在今年度也編列「HGV應對用誘導彈」（Hypersonic Glide Vehicle）研發經費。

一般認為，日本已參加美國GPI計畫，研發神盾艦艦載用極音速攔截飛彈，而獨自開發的HGV則為陸基型攔截飛彈，體積會比艦載彈還大。

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