中企在美密州設廠 鄰近我軍訓練地

中國電池公司國軒高科美國子公司獲准在密西根州設廠，選址緊鄰一座機場，距離美國國民兵訓練台灣士兵的格雷林營不到一六○公里。（取自密西根州國民兵官網）

2023/08/14 05:30

憂此案為中國滲透鋪路 當地民眾抗議

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國電動汽車電池製造商國軒高科（Gotion）的美國子公司，八月初獲准在美國密西根州設廠，當地民眾擔憂此案恐為中國滲透鋪路，因為設廠地點距離美國國民兵訓練基地格雷林營（Camp Grayling）不到一六○公里，密西根州國民兵甚至正在當地訓練台灣士兵。

國軒砸750億設電池廠

國軒高科的美國子公司國軒公司去年宣布，將在密州大急流市（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資二三‧四億美元（約台幣七五○億元）設立電池廠。今年四月密州政府對此投資計畫撥款一‧七五億美元（約台幣五十六億元），大急流市格林特許鎮公所八月一日批准這項投資計畫。

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美國之音（VOA）十三日報導，近一年來，美中關係持續緊張，經過中國和俄羅斯聯合艦隊逼近阿拉斯加、中國間諜氣球等事件後，部分居民對中國的威脅感到警惕，但當地政府希望國軒的投資能帶來經濟發展。

擔心進駐有國安隱憂

國軒購置當地二七○英畝土地計畫建廠，附近居民發動過多場抗議集會，部分農場主擔心建廠對環境的影響，但多數反對者是擔心中企入駐將有國安隱憂，指出當地位置具有戰略意義，而且「有一個軍事訓練基地正在訓練台灣士兵」。

格林鎮居民胡克（Ormand Hook）表示：「國軒高科是共產中國的公司，正在設法進入我們的國家，進入我們鎮裡來做這件事，他們不遵守我們的規則，現在是美國的敵人」。另一名居民克魯斯則說，當地還有機場，「我不知道他們為什麼要緊鄰機場建設工廠，也不知道他們為什麼在討論擴建機場。擴建機場的唯一理由就是讓更大飛機進來」。

然而，格林鎮鎮長查普曼（Jim Chapman）對國軒投資計畫抱持樂觀，因為國軒承諾會提供二三五○個就業機會，並給予平均時薪廿四‧五美元（約台幣七八五元）。「中西部人」（The Midwesterner）新聞網報導，國軒高科的企業章程規定要效忠中共。該網站四月曾報導，他們取得的請願書副本顯示，當地民眾已針對鎮長查普曼支持國軒投資案，對他發動罷免請願。

密西根州WCMU電視台報導，截至八月三日簽名人數已達六百人。格林鎮人口僅有三千人。

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