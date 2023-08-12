中國佔地為王 月球南極恐成「南海」

俄國「聯合號」火箭搭載「月球廿五號」登陸器在十一日凌晨升空，準備挑戰在月球南極軟著陸。（法新社）

2023/08/12 05:30

NASA示警 一旦中國搶先到達 就可能加以佔領

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯十一日發射暌違四十七年的首個月球登陸器「月球廿五號」，企圖成為首個成功在月球南極軟著陸的國家，尋找各國垂涎的水冰資源。不過，美國航太總署（NASA）署長尼爾森近日表示，太空競賽實際上是美中的競賽，尤其必須當心中國搶先「佔地為王」，將月球南極變成「另一個南海」。

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尼爾森近日在佛州指出，美中正在展開一場競賽，看誰最先取得據信藏在月球南極的水冰；若美方確實發現未來可供使用的大量水資源，將確保所有人都能獲得。然而，一旦中國太空人先到達月球南極，他們就可能加以佔領，如同佔領有主權爭議的南沙群島般，宣稱擁有月球南極，「你可以看到中國政府在地球上的所作所為，他們聲稱南海一些國際島嶼是他們的，並在上頭修建軍事跑道」。

尼爾森表示，月球南極可供著陸及利用資源的潛在地點有限，與前太空人阿姆斯壯和艾德林登陸地點的景象截然不同，當地不斷受到陽光照射，且四處都有一直處於黑暗狀態的隕石坑。美中據稱都計畫在月球南極建立永久基地，但太空倡議組織「世界安全基金會」專家魏登說，月球南極是一片廣大土地，有足夠空間供人探索，無論誰先到達，都不會阻止其他國家繼續前往。

暌違47年 俄發射月球登陸器

儘管尼爾森多次在相關議題上批評及質疑中國，但他日前的談話中並未對曾登陸月球的俄國發出相同警告。他直言，俄國不是新太空競賽中的對手，並質疑俄國是否準備好在二○三○年前將太空人送上月球，「我認為太空競賽實際上是我們和中國之間的比賽」。

俄國聯邦太空總署十一日證實，一枚攜帶「月球廿五號」登陸器的「聯合號」火箭已在凌晨二時許發射升空，預計本月廿一日登陸月球，並在月球南極運作一年。俄國暌違四十七年的登月任務，與同樣預計八月下旬在月球南極附近著陸的印度「月球飛船三號」（Chandrayaan-3）登陸器互別苗頭，爭奪成為首個在月球南極進行無人登月任務的國家。廣泛來說，印俄兩國對月球南極的探勘計畫，也是在和美中競爭。

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