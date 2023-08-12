美中諜對諜 CIA海外吸收中諜

中國國安部逮捕一名軍火集團員工，聲稱此人受美國中情局利誘，為其提供共軍資訊。（美聯社檔案照）

2023/08/12 05:30

中國軍工集團外派義大利要員 為美提供機密情報被逮

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家安全部十一日聲稱逮捕中國某軍工集團一名曾姓職員，指他在公派至義大利留學進修期間，受美國駐義大利大使館的中央情報局（CIA）探員以金錢誘惑，返國後向CIA提供「核心秘密情報」。此事發生在美中「反間諜」言論與日俱增之際，格外引人注意。

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中國國安部透過「微信」公眾號公布，國安人員經過縝密調查後，掌握五十二歲曾姓職員從事間諜活動的證據，並依法將其逮捕，移送檢察機關起訴，但並未披露懲罰細節。據了解，曾姓職員是有權接觸重要機密的人士，在他外派義大利深造期間，結識美國大使館一位名為「塞斯」（Seth）的CIA特務，雙方透過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等方式建立密切關係，而曾某也逐漸被塞斯宣揚的「西方價值觀」打動，並對塞斯產生「心理依賴」。

被巨額報酬及移民美國承諾打動

塞斯向曾某亮出CIA特務身分，希望曾某提供有關中國解放軍的敏感情報，並承諾支付巨額報酬，以及協助他和家人移民美國，成功動搖曾某的政治立場。據稱，兩人還簽署協議，讓曾某在接受評估和培訓後，返回中國從事間諜活動。曾某之後多次秘密會見CIA人員，提供大量中國核心機密，並收取費用。本案公布當天即躍升「微博」熱門話題榜的第一名。

美中兩國近年都擴大間諜和反間諜力道，日益視對方為主要競爭對手，並在幾乎各方面針鋒相對。英國金融時報指出，由於中國近年來在境內廣設各類型監控工具，CIA被迫擴大在海外招募中國間諜。

在中國國安部公布本案前，CIA局長伯恩斯上月廿日才公開表示，中國十年前逮捕美國在中國部分特務後，CIA一直在重建間諜網路，且已「取得進展」。本月三日，美國也宣布逮捕兩名華裔海軍水兵，分別是魏金超（譯音），涉嫌將國防機密洩露給中國特務，以及趙文恆（譯音）被控將敏感影像賣給中方。

中國反間諜新法 當局權力更大

與此同時，中國新修訂的「反間諜法」也在七月一日實施，賦予當局比以往更大的權力，來懲罰他們認定對國安構成威脅的行為，令許多在中國做生意的美國企業惴惴不安。根據新規定，依靠間諜組織及其代理人，以及未經授權取得「涉及國安和利益的文件、數據、材料和物品」等，都構成間諜罪名，引起人們對從事某些例行商業活動的擔憂，進一步打擊對中國市場的信心。

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