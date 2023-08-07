日紀念原爆78週年 廣島市長斥核嚇阻理論已破產

日本廣島「原爆日」七十八週年的紀念儀式，六日上午在廣島市和平紀念公園舉行，共有一一一國及歐盟代表等約五萬人與會。（美聯社）

2023/08/07 05:30

泉裕泰促中俄領袖訪廣島 吸取教訓

〔編譯張沛元／綜合報導〕鑑於烏克蘭戰爭導致核嚇阻理論漸獲支持，包括首相岸田文雄在內的日本政府高層官員與地方政要，六日在廣島原爆七十八週年紀念日上，異口同聲重申裁減核武的重要性，甚至直言核嚇阻理論已破產，應予拋棄，呼籲推動無核武世界。日本駐台代表泉裕泰更感慨指出，若俄羅斯、中國和北韓領袖無法想像核武造成的痛苦，「那他們應該去廣島和長崎看看，從人類過去錯誤中吸取教訓。」

包括當年原爆倖存者、日本官員，以及來自一一一個國家與歐盟的代表，出席這場在廣島市和平紀念公園舉行的紀念儀式，但入侵烏克蘭的俄羅斯及其盟友白俄羅斯一如去年並未受邀。創歷來新高的約五萬名與會者，在美國當年對廣島投擲原子彈「小男孩」引爆的上午八時十五分默哀，紀念儀式上還公布過去一年來又增加五三二○名原爆相關死者，使得原爆罹難者總數達近十四萬人。

請繼續往下閱讀...

廣島市長松井一實在致詞時，提及今年五月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，曾就裁減核武發表「廣島願景」，該文件確認落實無核武世界的最終目標，但也再度提及基於核武嚇阻的安全政策，「世界各地領袖要正視核嚇阻理論已經破產失敗的事實，必須儘速提出具體對策，以便從嚴峻現實邁向理想未來」。

此外，為使日本早日成為「禁止核武器條約」（TPNW）締約國，松井敦促日本以觀察員身分，參加預定今年十一月舉行的第二屆締約國會議。

廣島縣知事湯崎英彥附和松井，強調有不少人是堅信核武對維持和平至關重要的積極核嚇阻理論信徒，他指責這些人延宕核武裁減步伐，一旦核嚇阻破功，又該如何對世人負責。

祖籍廣島的岸田則表示，身為唯一在戰爭中遭受原爆的國家，日本將繼續堅持不擁有、不生產、不引進核武器的「非核三原則」的同時，持續朝著落實無核武世界方向努力不輟，但國際社會就裁減核武分歧漸深，以及俄羅斯的核武威脅，讓邁向無核武世界的前路更為難行。不過，岸田並未提及TPNW條約。

泉裕泰在日台交流協會臉書粉絲團發文指出，擔任聯合國安理會常任理事國、肩負維持世界和平責任的俄羅斯，不僅違反國際法入侵烏克蘭，甚至不惜威脅使用核武器。而北韓持續開發核武，中國也大幅增加核武持有數，如果這些國家無法想像使用核武會有什麼後果，「那他們應該去廣島和長崎看看」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法