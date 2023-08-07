與美較勁！ 中國5年內恐建8座海外海軍基地

斯里蘭卡赫班托達港是中國海軍未來海外基地的首選。（美聯社檔案照）

2023/08/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國威廉瑪麗學院（William and Mary College）國際研究實驗室AidData最新發布的研究報告預測，中國自二○○○年以來向全球中低收入國家提供資金，建設港口等基礎設施，共涉及四十六國、七十八個港口、一二三個海港項目，總價值高達二九九億美元（約九五五六億台幣）。而在二至五年內，中國最可能在八個地點建成海外海軍基地，印度太平洋和非洲地區各佔四個，與美較量意味濃厚。

印太和非洲地區各佔4個

「美國之音」（VOA）中文網五日報導，AidData在衡量投資力度、戰略位置、港口規模和水深，以及北京與潛在地主國的關係後，再結合衛星圖像和地理空間測繪技術進行分析，認為在二至五年內，中國海外海軍基地最可能落成的地點有八處：斯里蘭卡的赫班托達、巴基斯坦的瓜達爾、柬埔寨的雲壤、萬那杜的盧干維爾、赤道幾內亞的巴塔、喀麥隆的克里比、莫三比克的納卡拉，以及茅利塔尼亞的諾克少，前四個位於印太，後四個位於非洲。

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其中，斯里蘭卡赫班托達港是中國海軍未來海外基地的首選，北京不僅投入廿一‧九億美元（約六九九億台幣）的鉅額資金，也直接控制該設施。報告作者之一、AidData研究員張昇（Sheng Zhang，譯音）表示，超過一半的候選地點確實與印太地區有關，對中國而言，在西太平洋排擠或包圍美國是當務之急，挑戰美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」（QUAD）也是重要目標。

AidData合作與傳播總監伍利（Alexander Wooley）表示，他們有預想到中國在印度洋沿岸的港口計畫，這是北京明確的優先事項，但令人驚訝的是，中國對西非、中非地區港口也有很高的投資。報告認為，對於十五年前才學會在遙遠海域開展任務的中國海軍而言，在西非或中非建立基地，將是一項「大膽的舉動」，位於大西洋的基地將使中國海軍相對靠近歐洲、直布羅陀海峽和重要的跨大西洋航線。

不過，美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）表示，隨著中國的債務陷阱外交愈發明顯，令人懷疑沿海國家是否會允許共軍建造類似美軍橫須賀或佐世保等可供戰爭使用的完整海軍基地。他認為，任何中國基地都會比現有的吉布地基地更簡陋，美國和西方大可不必過度反應，以免中國以此為藉口進一步擴張。

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