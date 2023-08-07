中國海警南海射水砲 菲國斥非法

菲律賓六日指控中國海警在南海爭議海域，對其海巡船發射高壓水砲，痛批此舉「非法」且「危險」；中國則反控菲國船隻攜帶非法物資闖入領海。（法新社）

2023/08/07 05:30

美譴責中國 不排除啟動防禦承諾

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓六日指控中國海警在南海海域，對其船隻發射高壓水砲，痛批此舉「非法」且「危險」；中國則反控菲國船隻攜帶非法物資闖入領海。美國譴責中國此舉威脅地區穩定，不排除依據「美菲共同防禦條約」，對菲律賓啟動防禦承諾。

護送運送物資船隻 菲海巡隊遇襲

這起事件發生在五日，當時菲律賓海巡隊正在護送為駐紮在南沙群島仁愛暗沙的菲律賓軍事人員運送物資的船隻。菲律賓海巡隊在一份聲明中說：「菲律賓海巡隊強烈譴責中國海警，對菲律賓海巡隊的危險行徑和非法使用水砲。」菲國武裝部隊也發表聲明，強烈譴責中國海警隊對菲律賓船隻過當和違法的行動，並表達嚴正關切。

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菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉稱，中國海警此舉無視菲律賓海巡隊員和補給船安危，且違反一九八二年聯合國海洋法公約、一九七二年的國際海上避碰規則（COLREGS）及二○一六年南海仲裁等國際法。

由於中國在一九九四年佔領位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）的美濟礁（Mischief Reef），菲國於一九九九年故意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派軍力駐守，做為軍事觀測及宣示主權，因此需定期派員前往換班並運送補給。

中國反控菲船攜非法物資 闖領海

據中國中央電視台報導，中國海警局新聞發言人甘羽反控菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府批准，「非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警「依法」對菲律賓搭載違規建材的船隻進行攔阻。甘羽還說，中方敦促菲方立即停止在該海域的「侵權活動」，並重申中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，擁有「無可爭辯的主權」。

美國國務院則痛批，中國「一再威脅南海現狀，直接威脅地區和平與穩定」，面對這種「危險舉動」，華盛頓與菲律賓盟友站在一起。國務院在一份聲明中強調，在包括南海的太平洋地區對菲律賓軍隊、公務船隻或飛機發動武力襲擊，美國將援引一九五一年「美菲共同防禦條約」第四條，對菲律賓啟動防禦承諾。

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