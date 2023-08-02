翁山蘇姬獲特赦 難逃軟禁

為轉移8月底舉行大選承諾跳票，緬甸軍政府1日宣布「特赦」被拘留2年多的前國務資政翁山蘇姬，但19項罪名只赦免其中5項，減刑6年，仍有27年刑期，翁山蘇姬恐難逃被軟禁的命運。圖為翁山蘇姬支持者2021年2月在仰光中央銀行前抗議軍事政變。（法新社檔案照）

2023/08/02 05:30

緬甸軍政府「特赦」 轉移大選跳票焦點

〔編譯陳成良／綜合報導〕緬甸軍方二○二一年發動政變至今，雖然承諾將在今年八月底舉辦大選，七月卅一日卻突然宣布延長國內緊急狀態六個月，延後選舉。不過，軍政府一日宣布「特赦」被拘留兩年多的前國務資政翁山蘇姬，但十九項罪名只赦免其中五項，減刑六年，翁山蘇姬恐難逃被軟禁的命運。

軍政府聲明，為慶祝佛教守夏節，將特赦七千多名囚犯，包括翁山蘇姬與被罷免的前總統溫敏。路透報導，翁山蘇姬上週從監獄移至首都奈比多一棟政府大樓軟禁。軍政府發言人紹敏通表示，翁山蘇姬被特赦部分僅為十九項起訴罪名中的五項，等於特赦六年刑期，翁山蘇姬還有廿七年的刑期。知情人士透露，翁山蘇姬與溫敏都將繼續被拘留，不會被解除軟禁。

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19罪只赦免5罪 減刑6年

翁山蘇姬與執政黨「全國民主聯盟」（NLD）的主要成員，在二○二○年十一月勝選（國會四七六席贏得三九六席）後，翌年二月一日就職前遭到政變拘禁，軍政府除逮捕一百多位政府要員，更指控翁山蘇姬煽動叛亂、貪污收賄、非法進口對講機、違反防疫規定、違反政府機密法與選舉詐欺等多項罪名，最後被判處十九項罪名成立，共計卅三年有期徒刑。七十八歲的翁山蘇姬始終否認所有指控，已提出上訴。世界各國和人權組織紛紛譴責緬甸軍政府，不斷要求釋放她。

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