北韓聯合中俄 抗美日韓 日經：亞洲進入冷戰2.0

中國全國人大常委會副委員長李鴻忠（右一）、俄羅斯國防部長紹伊古（左二）廿七日在平壤，參加北韓領導人金正恩（中）主持的紀念韓戰停戰七十週年閱兵。（法新社）

2023/07/31 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕北韓在廿七日韓戰停戰協定七十週年「勝利日」舉行閱兵，邀請觀禮外賓為中國全國人大常委會副委員長李鴻忠、俄羅斯國防部長紹伊古為首的中、俄代表團。專家分析，中俄朝三國強化軍事和共同利益結盟的關係，以對抗美日韓三方加強安全合作，此趨勢反映亞洲正進入「冷戰二．○」。

《日經亞洲》卅日報導，美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群指出，從戰略角度來看，中朝關係強勁可有助於兩國抵抗美國壓力，「北韓和中國都將美國擴大存在與美日韓強化結盟視為安全威脅」。

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報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭導致在國際上日益孤立之際，平壤和莫斯科關係也在深化；據塔斯社（TASS）報導，「國防部長（紹伊古）預期這次訪問將有助於俄羅斯和北韓之間軍事關係強化，成為兩國合作發展里程碑」。

華府智庫「美國和平研究所」北韓專家奧姆（Frank Aum）認為，面對美韓採取強硬立場，包括擴大建立本身嚇阻方式，北韓可能在等待對其有利的時機，「我認為平壤已決定要等到二○二四年十一月美國總統大選，以判斷屆時是否出現更遷就對話者」情勢。

在北韓深化與中俄關係、南韓加強和美日關係下，目前各方似乎已不可能重返外交途徑。朱志群指出，兩大集團的明顯存在，對朝鮮半島和東亞整體來說不是好預兆，「東亞安全地景現在看起來像冷戰二．○」。

南華早報報導，首爾梨花女子大學教授朴遠建（譯音）表示，中國和北韓需在對抗美國上合作，北韓領導人金正恩試圖利用中俄訪問團，推進其政治和核武議程，「讓中俄代表團參加閱兵儀式，是宣傳金正恩政權成就的有效方式」，「中、俄雖未明確表態，這可能暗示默許北韓核武發展」。

美國國務院力促中俄應在「鼓勵北韓回到（無核化）談判桌方面揮發作用」，但南韓智庫「韓國統一研究院」專家趙韓範（譯音）表示，除了美中競爭和北韓核發展議題外，烏克蘭戰爭也激發北京、莫斯科和平壤基於「共同利益結盟」，以對抗美國、南韓和日本強化關係的壓力。

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