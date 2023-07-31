德國教長批中 金援間諜留學生

德國教育及研究部部長史塔克–瓦特辛格（中，本報資料照）

2023/07/31 05:30

開德國第一槍 埃爾朗根大學不再收CSC獎學金學生

〔國際新聞中心／綜合報導〕在埃爾朗根—紐倫堡大學（FAU）為降低學術間諜活動的風險，決定暫停與中國國家留學基金委員會（CSC）合作，不再接收CSC獎學金留學生之後，德國教育及研究部部長史塔克–瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger，見圖，本報資料照）明確表示，中國正日益成為科學研究領域的競爭者和系統性對手，中國政府獎學金是戰略工具，德國各界應阻止這種間諜行為。

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史塔克–瓦特辛格三月曾訪台

史塔克–瓦特辛格曾在今年三月訪台，為廿六來首位造訪台灣的德國部長級官員，見證駐德國台北代表處代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）簽署台德雙邊「科學及技術合作協議」。她在致詞時表示，台德共享民主、透明、開放及自由價值，在科技領域已有多年合作與交流，德國肯定兩國間深刻的夥伴關係，期許新簽署的合作協議將為未來更廣泛的合作鋪路，在經濟創新、高科技研究上，為台德雙方創造更多附加價值。

調查報導平台Corrective上月披露，FAU五月間已決定暫停與CSC合作，直至另行通知。埃爾朗根大學是德國第一所決定停止與CSC合作的高等院校。FAU表示，此舉是回應德國聯邦經濟與出口管制局（BAFA）的審核，該機構負責監督敏感貨物、軟體和技術，特別是軍事應用產品的出口限制遵守情況。

「德國之聲」廿九日報導，史塔克–瓦特辛格在巴伐利亞媒體集團（Mediengruppe Bayern）廿九日刊出的專訪中指出，她對中國留學生可能帶來的潛在風險感到擔憂，各高等院校和研究機構有責任保護自身，免受領取中國政府獎學金的中國學生的間諜行為影響，呼籲重新調整與中國的學術交流活動。

史塔克–瓦特辛格對埃爾朗根大學的作法表示肯定，指該校的動機是意識到，由於中國國家獎學金要求的條件，獲得資助的留學生無法充分行使德國基本法（憲法）中的言論和學術自由，而且還存在日益攀升的科學間諜風險，「FAU的決定應該促使其他機構重新審視與CSC的合作條件」。

德國之聲與Correctiv今年三月合作的調查揭露，在德國的中國留學生受到中國政府嚴格控制，取得全額獎學金的中國學生必須事先簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」，還必須服從駐外使領館的指導和管理，違反協議者可能遭到嚴厲處分，明顯違反德國的學術自由原則。

CSC是中國教育部直屬的非營利事業單位法人，提供國際學術交流管道，每年有數百名學生透過該機構到美國、英國、瑞典等國家留學。披露的協議書顯示，中國留學生在抵達德國後，必須在十天內向中國使領館報到，並「保持經常聯繫」，有義務定期向使領館及國內推選單位報告學習進展，並填報疑似蒐集訊息所用的「情況報告表」。此外，這些公費留學生還必須即時更新導師訊息。

今年一月，瑞典媒體也披露，卡洛林斯卡學院、烏普薩拉大學、瑞典皇家技術學院等頂尖學府，透過CSC招收的逾卅名中國博士生，出國之前被迫簽署協議，宣誓效忠中共。若學生違反條款或自行中斷學業，在中國的家人可能必須背負國家債務。此外，學生的保人，通常是其近親，也不得在學生留學期間出國。卡洛林斯卡學院副院長哈里斯（Bob Harris）指出，校方已決定不再接受CSC留學生。

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