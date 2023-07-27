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    小圈子決策 秦剛事件重創習威信

    中國外交部長秦剛遭免職後，外交部官網火速刪除他的相關資料和過往活動紀錄，彷彿此人從來不存在。（法新社）

    中國外交部長秦剛遭免職後，外交部官網火速刪除他的相關資料和過往活動紀錄，彷彿此人從來不存在。（法新社）

    2023/07/27 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國外交部長秦剛遭免職後，外交部官網火速刪除他的相關資料和過往活動紀錄，彷彿此人從不存在。由於秦剛此前受國家主席習近平破格提拔，仕途三級跳，如今一夕垮台，分析認為此事真正打擊的是習近平威信，凸顯他小圈子用人、在重要決策上不可靠。

    外交部官網刪光秦剛資料「政治清洗」

    中國外交部官網廿五日晚間即著手刪除與秦剛有關訊息，以「秦剛」為關鍵字搜尋均無相關資料，過往活動紀錄已不見隻字片語，包括六月與美國國務卿布林肯超過五小時的會談。中國社群媒體「微博」也封鎖秦剛被免職的話題，以政府機關、官媒為主的帳號發出王毅回任外長的話題則不受影響，但網友留言被封鎖。

    目前有關秦剛的下落、遭撤職原因以及在黨內最終命運，都仍成謎。智庫「亞洲協會」中國政治研究員牛犇說，秦剛資料全刪表明這是一場政治清洗，此事「將強化海外對於中共是個不透明、不可靠的外交夥伴的看法」。

    政治新聞網站「政客」指出，秦剛擔任駐美大使時，「難相處」在華府人盡皆知，拜登政府每次都拖很久才願意讓他與高階官員會面；華府的共識就是「秦剛特別難相處，不是做事有效率的大使」。「捍衛民主基金會」中國問題高級研究員辛格頓指出，秦剛照本宣科，「只是習近平的應聲蟲」。

    分析認為，秦剛事件證明習近平「難堪的判斷失誤」，和在攸關重大國家安全問題上「憑直覺」、「小圈子」決策的不可靠性。智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀、「史汀生研究中心」中國計畫主任孫韻均指出，此事顯示習近平在至關重要的國安問題上，未必會做出正確決定，因此勢必會對習帶來負面影響。

    中國旅美時事評論家陳破空認為，秦剛事件無疑是打臉習近平，重挫習的黨內威信，「認為他用人不察、任人唯親」。

    王毅臨危受命 穩定外交系統過渡人選

    至於臨危受命的王毅，新加坡學者莊嘉穎認為，只是北京為了先穩定外交系統的過渡人選；葛來儀點名中共中央對外聯絡部部長劉建超，是接替外長最可能人選。但即使最終是由王毅接替，也無助於改變美中關係摩擦的結構性原因。

    白宮與國務院廿五日針對秦剛遭免職表示，這是中國內政事務，美國致力於深化與中國溝通管道，防止任何誤解誤判，「這不會改變任何事情」。布林肯期待一如過去，和王毅共事順利。

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