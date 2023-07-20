日本水產品遭中全面檢查

日本水產品傳出遭到中國海關扣關、並進行全面性放射性物質檢查的情形。日本政府正在確認詳細狀況，並強烈要求中方以科學依據為基礎進行討論。圖為北京的海鮮市場。（歐新社檔案照）

2023/07/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本水產品傳出遭到中國海關扣關、並進行全面性放射性物質檢查的情形。日本政府發言人、官房長官松野博一在十九日的例行記者會上表示，已接獲相關報告，正在確認詳細狀況，並強烈要求中方以科學依據為基礎進行討論。

日本預定今年夏天執行福島核一廠的ALPS處理水排海計畫，該計畫已在本月初通過聯合國國際原子能總署（IAEA）的安全評估，但中國強烈反彈，即使日本尚未開始排放處理水，中國海關卻於本月初揚言對日本進口食品加強放射性物質檢查，以擴大對日施壓力道。

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日本經濟新聞發自上海的報導指出，上海日本總領事館已對此進行確認，日本出口到中國的水產品，先前只進行抽樣檢查，現在變為全面檢查。相關人士也說，從上週起日本水產品的通關時間變長，由於水產品無法久放，許多水產業者已開始減少對中輸出。共同社報導，冷藏水產品通關時間耗時約兩週，冷凍水產品則需約一個月。

對於中國無視日方的安全說明，刁難日本水產品通關，松野表示，中方針對ALPS處理水發布與事實不符的訊息，日本已多次予以適當反駁，強烈要求中方以科學依據為基礎進行討論。松野強調，IAEA報告顯示處理水的排放符合國際安全標準，對人體和環境的輻射影響可以無視；日本政府將透過各種管道，向國際和中方說明。

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