台海有事 美可以巴紐為行動基地

美國國防部長奧斯汀下週將訪問巴布亞紐幾內亞。美國最近與巴紐簽訂的防務協議表明，若台海或南海爆發衝突，美國可能以巴紐為行動基地。（歐新社）

2023/07/20 05:30

奧斯汀下週將訪巴紐

〔編譯管淑平／綜合報導〕美中競相擴大對南太平洋地區的影響力，美國國防部長奧斯汀下週將訪問巴布亞紐幾內亞。「日經亞洲」十九日指出，日前美國與巴紐簽訂的防務協議表明，允許美軍使用的基地將用於「緊急事態行動」，顯示若台海或南海爆發衝突，美國可能以巴紐為行動基地。在南太平洋區域安全夥伴關係愈加受到關注之際，另外兩個島國索羅門和萬那杜則有意建立軍隊，並且已向澳洲諮詢此事。

防務協議15年使用權可再延長

日經亞洲表示，根據該協議完整內容，協議的目的是「進一步強化其（美國與巴紐）防務關係，並且處理共同的安全挑戰」，這份協議有效期限十五年，且若雙方均無異議，將再延長；美軍將可使用北部的隆布魯海軍基地、摩摩特機場，以及首都莫士比、中部萊城（Lae）等港口、機場六處設施。

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可用於「緊急事態行動」

隆布魯基地所在的曼奴斯島位居太平洋戰略要地，美國前總統川普曾在二○一八年宣布，美國將參與該基地的擴建，已與澳洲合作探索中、長期使用這座基地。報導指出，這份協議表明，該基地除了用於因應天災、人道援助行動，也被用於「緊急事態行動」。美國可能在台海或南海與中國爆發衝突時，以巴紐為行動基地。

此外，美軍除了可在這六處地點預先部署補給物資、裝備，也將與巴紐共同訓練。

巴紐國會準備在八月推進批准程序，總理馬拉普的執政黨據信已取得足夠的支持票數，待國會批准後，兩國政府將正式公布協議內容。

索羅門、萬那杜擬建軍隊

在索羅門去年與中國簽署安全協議後，南太平洋國家的安全夥伴關係成為關注焦點，除了美國與巴紐五月簽訂防務協議，澳洲國防部長馬勒斯十九日表示，索羅門和萬那杜正考慮成立國防部隊，並已向澳洲諮詢此事。馬勒斯說，澳洲尋求成為索羅門和所有太平洋國家很自然的首選夥伴。

目前南太平洋區域組織「太平洋島國論壇」（PIF）十八個成員國中，僅五國擁有軍隊。日前才訪問中國的索羅門總理蘇嘉瓦瑞，十七日首度公開提到有建軍打算。萬那杜與澳洲簽署安全協議，但一直未批准。

美澳2加2、軍演將登場

奧斯汀訪問巴紐後，將轉往澳洲，與美國國務卿布林肯出席美澳「二加二」會談。美國、澳洲主導的兩年一度最大規模軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）將於廿二日登場，共有十三國派出三萬人參加，包括巴紐、斐濟和東加這三個擁有國防軍的太平洋島國。

另外，美國副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）將於廿三、廿四日訪問薩摩亞，與該國官員會面，是美國歷來訪問薩摩亞的最高層級人員，也凸顯拜登政府積極爭取太平洋島國。

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