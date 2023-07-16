日防空雷達 擬部署沖繩東側預警

日本航自將部署移動式雷達

2023/07/16 05:30

反制共軍進出太平洋

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於中國人民解放軍近年頻頻穿越「第一島鏈」進入太平洋，日本防衛省正在考慮於沖繩東方的太平洋小島北大東島，部署日本航空自衛隊的車載型機動防空雷達系統，以彌補日本現行防空警戒監視重西輕東所產生的「空白地帶」，緊急因應日本領空遭侵犯等情勢。

彌補防空網「空白地帶」

日本時事新聞社十五日報導，日本防衛大臣濱田靖一在十四日的記者會上表示，正在就將該島當作為部署移動預警雷達的有力候選地點進行研究，但不願透露何時會有所定奪，僅稱強化經常且持續警戒監控包括太平洋測空域在內的日本週遭空域，是一大重要課題。

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車載式雷達 可能選址北大東島

根據了解，考慮部署於北大東島的是車載式雷達系統，所需操作人力為卅人。北大東島位於沖繩本島東方約三六○公里的太平洋，行政劃分上隸屬於沖繩縣北大東村；該村村議會早在二○二一年十二月就通過決議將招睞自衛隊進駐，而防衛省目前正就部署候選地進行環境調查，本月廿日將舉行說明會向居民說明研議情況。

日本過去的防空網以監視西側的俄羅斯、中國與北韓的威脅為發展重點，但在東側太平洋上的伊豆群島、小笠原群島等島嶼則無監控能力，連固定式雷達也沒有，當局因而在去年十二月制定的「防衛力整備計劃」中明定要在該區部署移動式雷達。日本產經新聞去年三月就報導，防衛省開始考慮在此島部署航自地面移動式預警雷達。

持續監控共軍跨越第一島鏈

共軍近年來持續強化跨越「第一島鏈」進出太平洋的能力，包括今年四月中國國產山東號航艦曾在沖繩南方海域實施約六二○次的艦載機起降訓練，以及今年六月有四架中俄轟炸機編隊飛行通過沖繩本島與宮古島間空域。

日本防衛省一名幹部將共軍此舉視為「尋求統一台灣的行動」，並認為今後也將持續。自衛隊目前雖有船艦與航機因應，但他強調持續性監控不可或缺。

在另一方面，中國國防部十五日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，兩軍展開由中國人民解放軍北部戰區在日本海中部舉行的「北部聯合-2023」演習。中方派出五艘參演艦艇，俄羅斯軍隊則將於近日派出海空力量參加。中方稱此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略合作水平，增強應對各種安全挑戰的能力。

日本航空自衛隊的車載型機動雷達防空系統。（取自維基百科）

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