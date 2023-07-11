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    拜登稱155公釐口徑砲彈不足 遭批洩軍機

    美國總統拜登坦承，美國一五五公釐火砲彈藥數量不足，為了讓烏克蘭在這段「過渡期」不會失去防禦能力，才批准集束彈援烏。圖為賓州史克蘭頓（Scranton）陸軍兵工廠生產的一五五公釐砲彈。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登坦承，美國一五五公釐火砲彈藥數量不足，為了讓烏克蘭在這段「過渡期」不會失去防禦能力，才批准集束彈援烏。圖為賓州史克蘭頓（Scranton）陸軍兵工廠生產的一五五公釐砲彈。（美聯社檔案照）

    2023/07/11 05:30

    援烏集束彈 暫時措施

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登七日坦言，美國現有一五五公釐口徑的砲彈（見圖，美聯社檔案照）數量不足，但在生產新砲彈的「過渡期」，烏克蘭不能失去防禦能力，因此才會決定軍援烏克蘭集束彈。不過，外界質疑拜登洩漏軍機，同時與他自己早年的論點相違。

    福斯新聞報導，拜登在美國有線電視新聞網（CNN）的訪談中表示︰「這是一場與彈藥有關的戰爭，烏克蘭即將用完彈藥，美方庫存也所剩不多。因此，我們最終決定接受國防部的建議，此措施並非永久，而是允許在此過渡期間，能為烏克蘭爭取到更多一五五公釐砲彈。」

    拜登的說法在社群媒體上引發困惑與憤怒，保守派人士和專家質疑，拜登為何要在全國電視訪問中，讓外界知道美國砲彈庫存不足，強調這是在自曝其短。

    美國保守派學者蓋斯特（Steve Guest）推文表示︰「拜登向世界廣播說『美國的一五五公釐砲彈數量不足』。蠢蛋，拜登難道不在乎我們在中國的對手正在監聽嗎？」科技企業家塞克斯（David Sacks）推文說，「代理人戰爭的目的是削弱俄羅斯」，「但美國自己先耗盡彈藥，那麼到底是誰在削弱誰？」

    一名白宮官員被媒體要求評論時，似乎收回拜登的說法，透過電子郵件表示「為應付突發事件或軍事衝突，軍方對武器系統儲備和彈藥數量都有明確要求。我們送到烏克蘭的所有東西，都已超過足夠數量。因此，美國自己的彈藥並未耗盡。」

    民主黨總統提名戰的競爭對手、前美國司法部長羅伯特．甘迺迪之子小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）八日推文猛批，去年白宮新聞秘書莎琪說使用集束彈是「戰爭罪」，拜登現在卻打算將集束彈送往烏克蘭，「拜登在一九八二年也反對集束彈，當時他反對將集束彈出售給以色列。」「拜登的良心怎麼了？」

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