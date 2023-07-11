北約移除障礙 加速烏國入盟

美國總統拜登九日展開歐洲訪問行程，重頭戲為十一日至十二日在立陶宛召開的北約峰會。圖為拜登去年六月參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會。（美聯社檔案照）

2023/07/11 05:30

立陶宛舉行年度峰會 澤倫斯基確定出席

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）卅一個成員國的領袖預定十一日齊聚立陶宛首都維爾紐斯，參加年度峰會，烏克蘭的未來成員地位料將成為關鍵議題。烏克蘭外交部長庫列巴十日透過「推特」表示，經過密集會談，北約盟國針對將「成員國行動計畫」（MAP）從烏克蘭入會的道路上移除，達成共識，「我方歡迎這一期待已久的決定，它縮短了我們通往北約的道路，這也是明確邀請烏克蘭成為成員國的最佳時機。」

MAP規定加入北約之前必須實現的目標，新成員國要加入，第一步就是要獲得北約同意先加入MAP，這也一直是烏克蘭加入北約的主要障礙。如今北約放棄MAP，意味著可提供超越二○○八年北約峰會聲明（即烏克蘭最終將成為成員國）的條件，又無需向基輔發出實際邀請或提出具體時間表，可望加速其入盟進程。這項消息已獲得立陶宛總統瑙塞達證實。北約秘書長史托騰柏格十日也透露，烏克蘭總統澤倫斯基已確定出席此次峰會。

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關於烏克蘭未來的北約成員國地位，部分北約東翼的歐洲國家要求更具體的路線，但美國與德國則將焦點置於更立即的協助。英國金融時報九日報導，美德受到其他盟國壓力，希望同意邀請烏克蘭在戰爭結束後加入北約，但兩國抗拒壓力，可能在峰會上暴露分歧。

拜登七日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，需先結束戰事，北約才能考慮將烏克蘭納為成員國；美國願比照以色列模式，提供烏國更多安全保障，美國與北約盟邦也會繼續向基輔提供阻止侵略所需的援助和武器。

美國新聞網站「政客」（Politico）九日引述四名熟悉談判情況的官員報導，若干西方盟國正進行「最後一刻」談判，以便在北約峰會前，敲定烏克蘭的安全保障宣言。報導提到，美國、英國、法國和德國最近數週來一直與基輔討論，並與北約、歐盟和七大工業國集團（G7）其他盟國進行接觸，其構想是由所有願意持續向烏克蘭提供軍援的國家，建立一個「保護傘」，細節則因國家而異。

烏軍佔領巴赫姆特周邊關鍵制高點

戰況方面，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）十日透過Telegram表示，烏軍已佔領東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周邊的關鍵制高點，以火力壓制周邊的俄軍出入口和活動，並在西方支持下持續推動反攻。烏方宣稱，自上月開始反攻以來，已收復南部前線一六九平方公里的領土，以及巴赫姆特周邊面積為廿四平方公里的地區。澤倫斯基也說，烏軍反攻行動歷經稍早的膠著後，現已取得「主動」。

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