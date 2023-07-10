北約峰會7/11立陶宛登場 各國重兵隨行

立陶宛首都維爾紐斯十一日至十二日將舉行北約峰會，當局調集警力加強會場維安。（歐新社）

2023/07/10 05:30

舉辦地離俄最近的一次

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）十一日起在立陶宛首都維爾紐斯舉行兩天峰會，當地距離白俄羅斯僅約卅二公里、距離俄羅斯邊境約一五一公里，為烏克蘭戰爭爆發以來，北約峰會舉辦地距離俄國最近的一次。烏克蘭戰爭持續之際，維爾紐斯已變成一個由先進武器防禦的堡壘，北約諸國更是嚴陣以待，派出重兵前往當地保衛政要安全。

先進軍備進駐 向俄秀肌肉

路透報導，十六個北約成員國將派出一千名官兵保衛峰會安全。德國還調動十二套「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統，用以攔截彈道飛彈、巡弋飛彈或戰機；西班牙部署「國家先進防空系統」（NASAMS）；法國、芬蘭和丹麥軍機進駐立陶宛，法國還部署「凱撒」自走砲，並與英國聯合強化當地反無人機能力，德國與波蘭則派出配備直升機的特種部隊。還有其他國家提供可因應核生化與放射性攻擊的裝備。

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報導稱，北約國家名為峰會提供安保，實則藉機向俄羅斯「秀肌肉」。對於立陶宛總統瑙塞達而言，盟邦努力在峰會期間確保空中安全，意味著北約需在波羅的海國家緊急建立常態性防空系統，「我們將與盟邦合作，建立常態性保護天空的輪駐部隊」。

另據華爾街日報報導，在烏克蘭戰爭和內部爭端中，北約尋求展現團結，立陶宛峰會旨在展示對俄羅斯的凝聚力，但圍繞瑞典入盟的爭論、多國未達到自己承諾的軍費支出目標，使會議蒙上陰影，而中國成關注焦點，也引發內部緊張。

同意烏國終將入北約

報導指出，北約的凝聚力看起來很強，所有成員國都公開支持烏克蘭對抗俄羅斯，並同意基輔最終將加入北約。他們支持重建北約在冷戰後萎縮的軍事結構，俄國瓦格納傭兵集團叛變引發的騷亂，也強化北約的信念，即必須為意外狀況做好準備。

然而，衝突也可能導致這場峰會變得緊張。土耳其和匈牙利拒絕批准瑞典加入北約的申請，讓盟友感到沮喪；北約成員國同意承諾至少拿出國內生產毛額（GDP)的二％用於國防開支，但加拿大和許多歐洲成員國的國防支出遠低於九年前承諾的水準，如今面臨越來越大的兌現壓力。

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