地球史上最熱一週 高溫紀錄三度刷新

圖為古巴民眾七日在首都哈瓦那的海岸旁釣魚。（法新社）

2023/07/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕酷熱正覆蓋大半顆地球。根據美國緬因大學數據，全球日平均氣溫七月以來三度打破紀錄，使得過去七天可能是有紀錄以來最熱的一週。歐盟監測機構也指出，全球上個月歷經有紀錄以來最熱的六月，陸地和海洋溫度都異常高，這是氣候變遷造成的極端事件中最新的里程碑。

緬因大學氣候再分析儀利用衛星數據和電腦模擬來測量全球氣溫狀況，發現三日的全球平均氣溫創下攝氏十七．○一度的紀錄，隨後四日繼續突破達到攝氏十七．一八度，五日維持在同樣水準，接著又在六日達到攝氏十七．二三度，亦即一連兩天打破紀錄後，第三天維持在高位，第四天繼續刷新紀錄。

請繼續往下閱讀...

此外，截至五日的七天期間，全球日平均氣溫也比過去四十四年來任何一週的紀錄還高出攝氏○．○四度。這些數據屬非官方但重要的數據，凸顯氣候變遷正進入未知領域。上述的氣溫平均值涵蓋處於危險高溫下的地區，例如中國河北省井陘縣氣溫高達攝氏四十三．三度；以及異常暖和的地區，例如南極洲大陸大部分地區氣溫高達攝氏四．五度，高於正常水準。

美國國家環境預測中心七日表示，六日全球均溫達到攝氏十七．二三度，為本週第三次刷新紀錄。

美聯社指出，整體而言，造成近期高溫紀錄的最大因素之一正是南極洲異常暖和的冬季，陸地部分地區和鄰近的海洋氣溫比一九七九至二○○○年的平均氣溫高出攝氏十到二十度。

聖嬰現象未來數月還會增強

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」六日表示，全球六月均溫比一九九一至二○二○年的六月均溫高出攝氏○．五度，包括大幅超越一九年創下的六月高溫紀錄，使得地球經歷史上最熱六月。倫敦帝國學院氣候科學家羅格吉表示，聖嬰現象未來數月還會增強，料將打破更多氣溫紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法