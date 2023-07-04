俄官媒控瓦格納首腦 收3千億鉅款後失控

俄羅斯聯邦安全局二日突擊搜查瓦格納集團位於聖彼得堡的總部，尋找對普里格津不利的證據。圖為工作人員移除瓦格納的標誌。（法新社）

2023/07/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變事件落幕後，莫斯科正在塑造新的敘事風向。俄國總統普廷上週證實，瓦格納過去一年獲得政府多達八六二億盧布（約三百億台幣）資助；俄羅斯宣傳機器要角、國家電視台主持人基榭廖夫更加碼指控，瓦格納首腦普里格津收取超過八五八○億盧布（約三千億台幣）的國家鉅款後，「行為脫軌」。

基榭廖夫二日在節目中指控，普里格津因大筆金錢而失去控制，「他自認可以挑戰國防部、這個國家，以及總統個人」。他指控瓦格納集團在敘利亞和非洲的行動，讓普里格津覺得他可以不受懲罰，在他的雜牌軍於烏克蘭東部戰場上取得勝利後，進一步強化了這種感覺。

請繼續往下閱讀...

根據俄國法律，私人傭兵組織是被禁止的。不過，普廷六月廿七日首度承認，瓦格納是由俄國政府預算「全額出資」，除了政府資助，普里格津的外燴公司「協和」（Concord）還另外獲得政府合約，供應俄軍餐飲，年賺八百億盧布（約二七七億台幣）。

普里格津兵變後面對俄羅斯當局清算，旗下媒體控股集團「愛國者媒體」（Patriot Media）一日無預警遭關閉，就連他的外燴公司也遭池魚之殃，原先與國防部簽訂的合約遭廢止，數千員工也在領不到資遣費的情況下被片面解僱。

接管集團 普廷大考驗

華爾街日報二日報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）突襲瓦格納集團位於聖彼得堡的總部，搜查對普里格津不利的證據，而兵變落幕數小時後，克里姆林宮便開始全面接管這個準軍事集團，這件堪稱史上最複雜的接管案之一，將對普廷形成重大考驗。

據報導，在普里格津失去克宮寵信前，他建立了世界上最複雜、最不負責任的公司結構之一，這是一個由位於俄羅斯和其他司法管轄區的數以百計公司組成、受到嚴厲制裁的龐大網絡，這些公司經常用現金來支付成千上萬員工、僱傭兵、廚師、採礦地質學家和社群媒體網軍的報酬。

報導指出，自一八五八年英國王室開始清算東印度公司，並對遠離本土的殖民地實行直接統治以來，世界上還沒有哪一個政府試圖吞下一個像瓦格納這樣的商業帝國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法