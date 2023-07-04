中國野心外露 將在巴基斯坦蓋核電廠

中國6月與巴基斯坦簽訂核能協議，專家認為此舉乃基於戰略野心，其意義多於經濟因素。圖為巴國查斯瑪3號核反應爐。（法新社檔案照）

2023/07/04 05:30

戰略因素多於經濟因素

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國六月與巴基斯坦簽訂據稱價值四十八億美元（約一千五百億台幣）的核能協議，加速與巴國的民用核能合作，在俄羅斯和西方主導的市場尋找出口客戶。專家指出，中國此舉涉及戰略野心，其意義多於經濟因素。

「日經亞洲」二日報導，由於巴基斯坦外匯短缺，中國企業在當地興建的燃煤發電廠面臨嚴重財務危機，導致北京在巴國發展電力業務受挫，對中方而言，簽署核能協議似乎不太尋常。不過，美國智庫「卡內基國際和平基金會」研究員希伯斯（Mark Hibbs）指出，中國希望繼續在巴國興建核電廠，為中國工業進入其他更有利可圖，且較低設限的核能市場，創造良好紀錄。

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根據協議，中國將在巴國中部查斯瑪（Chashma）的核子設施興建一座一二○○兆瓦的核電廠。該座核電廠將採用北京第一個號稱自主研發的民用核反應爐「華龍一號」，這是中國核工業集團和中國廣核集團共同研發的第三代壓水式反應爐。此前，中國也曾對巴國南部港市喀拉蚩（Karachi）一座核電廠提供這類反應爐。

7年內要在海外蓋30座反應爐

包括國內計畫在內，中國已成為全球最多產的核電廠建設者之一。除了巴基斯坦，中國去年也和陷入財務困境的阿根廷簽訂建設核設施協議。中國官員表示，至二○三○年，中國將在參與「一帶一路」倡議的國家興建卅座海外反應爐。

巴基斯坦總理夏立夫六月廿日推文表示，查斯瑪核電廠將由中國出資卅四．八億美元興建，儘管上屆政府拖延，中國仍提供一億美元的優惠。

美國智庫「外交關係協會」國際政治經濟學研究員劉宗媛（譯音）指出，中國在出口核電廠方面沒有太多經驗，中國國家主席習近平二○二一年在聯合國大會承諾停止在國外興建燃煤電廠後，才將反應爐出口列為優先事項。因此，對中國而言更重要的是，向世界證明其擁有安全、可靠、可負擔的核反應爐自主研發技術；長遠來看，這符合中國與全球市場其他核電出口國競爭的利益。

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