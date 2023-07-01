劍指中國 印菲籲遵守南海仲裁

菲律賓外交部長馬納羅（左）與印度外長蘇杰生（右）6月29日發表聯合聲明，在未指名道姓的情況下要求中國遵守南海主權仲裁結果。（取自印度外交部網站）

2023/07/01 05:30

印菲發表聯合聲明 加強海事合作

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度與菲律賓六月廿九日就南海主權爭議發表聯合聲明，在未清楚指名道姓的情況下，要求中國遵守二○一六年的南海主權國際仲裁結果，為過去在南海主權上保持中立的新德里當局，罕見以及可能是首度明確反對中國在南海擴權。此外，兩國也同意加強海事合作，提升軍事交流層級。

印菲兩國是在出訪印度的菲國外長馬納羅與印度外長蘇杰生共同主持印菲雙邊合作聯合委員會的會議後，發表上述聯合聲明；聲明中指出，馬蘇二人曾就共同關切的區域和國際議題進行「廣泛與實質」討論，體認到一個自由、開放與包容的印度太平洋地區符合兩國共同利益，「兩人強調和平解決爭議以及遵守國際法的必要性，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS）以及二○一六年的南海爭議仲裁結果」。

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中菲兩國二○一一年以來頻因南海爭議爆發衝突，菲國在交涉未果下，於一三年就此上告荷蘭海牙「常設仲裁法院」；該院在一六年七月十二日做出裁示，宣告北京當局依「九段線」對南海的大部分主權伸張無效，但北京當局不承認也不接受該仲裁結果。

雙方將提升軍事交流層級

中、印、菲皆是UNCLOS簽署國，印度過去曾多次在國際場合提及尊重UNCLOS的重要性。至於南海主權爭議仲裁，新德里當局多年來保持中立；中印關係在二○二○年六月爆發邊界流血衝突後急轉直下，新德里此後改變中立立場，稱南海是不屬於任何國家主權與管轄範圍、為所有國家之共同利益而存在的「全球公域」一部分，此外也警覺到中國逐漸擴大在印度洋的影響力；而今又透過聯合聲明劍指中國，為菲律賓幫腔要求北京遵守國際仲裁結果，實屬罕見，甚至有可能是頭一遭。

在此同時，印菲還同意包括政經國防海事等諸多領域上加強合作，印度將在馬尼拉設置武官辦公室，提升軍事交流層級，以及願意提供菲國優惠貸款以購買國防設備，雙方並簽署海岸防衛隊加強合作備忘錄。

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