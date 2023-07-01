美最高法院裁定 大學招生平權違憲

美國聯邦最高法院針對大學招生平權措施做出歷史性判決，支持和反對的兩派人馬在華府的最高法院外互別苗頭。（路透）

2023/07/01 05:30

招生不應考量種族膚色

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦最高法院六月廿九日裁定，哈佛大學及北卡羅來納大學採納的招生平權措施「違憲」，全美大學今後均不應在招生時考量種族和族裔等因素，嚴重打擊旨在提升非裔、拉丁裔等少數族群就學機會的招生方式。美國總統拜登對此表示「極度失望」，指最高法院已與美國基本價值背道而馳；但他強調，增加大法官人數將是錯誤之舉。

對白人和亞裔學生構成歧視

美國政府在一九六○年代提出「積極平權」（affirmative action）政策，旨在解決社會長期歧視問題，不少大學也開始設法增加少數族裔學生的錄取名額。然而，非營利組織「學生公平入學」（SFFA）二○一四年以此舉對白人和亞裔學生構成歧視為由，一狀將美國最古老的公立及私立大學北卡與哈佛大學告上法院，指前者違反憲法之法律平等保護原則，後者違反「民權法案」規定，即禁止基於種族、膚色和國籍的歧視。

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由於聯邦地方法院在二○一九、二○年均裁定SFFA敗訴，SFFA在二一年上訴至最高法院，而九名大法官最後推翻先前判決，分別以六比三及六比二的票數，裁定北卡及哈佛大學的招生計畫違憲。自由派大法官傑克森曾在哈大任職及求學，迴避哈大一案投票。

大法官：誤將膚色當檢驗標準

保守派首席大法官羅伯茲主筆的多數意見書指出，積極平權措施雖立意良善，但許多學校錯誤地將膚色當作檢驗標準，而非個人的能力及經歷，「我們的憲法歷史不容許做出這種選擇」。美國首位拉丁裔大法官、自由派的索托瑪約則在不同意見書上表明，多數大法官的種族中立願景將鞏固高教領域的種族隔離現象，只要忽視種族不平等的存在，它就會持續存在。

全美大學須重新調整招生策略

保守派佔人數優勢的最高法院繼去年推翻讓墮胎合法化的「羅訴韋德案」後，這次再度透過本案實現保守法律觀點，全美大學將被迫重新調整招生策略，尤其是更有可能接納少數族群的頂尖學校。

拜登極度失望 川普讚結果非常好

拜登坦言自己「極度失望」，指高等院校過去一直能自主決定如何豐富學生群體，而種族多元化讓學校乃至國家更強大，「歧視在美國仍然存在，今天的裁決並未改變這一點」。他也說，儘管裁決「可能造成許多傷害」，但要是試圖增加大法官人數，將會導致最高法院永遠政治化。任內提名三名保守派大法官的前總統川普則稱讚「結果非常好」，有助美國競爭力。

民主、共和兩黨國會議員也出現兩極意見。參議院民主黨領袖舒默表示，裁決結果為國家走向種族正義之路設置巨大障礙；眾議院共和黨籍議長麥卡錫肯定此裁決使招生更公平，學生能在平等標準和個人優點的基礎上競爭。

一名非裔女子手舉支持平權行動的標語，抗議大法官的違憲裁決。（路透）

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