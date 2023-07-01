同遭種族歧視也同獲平權 大法官舌戰

支持和反對招生平權的兩方人馬，在法院外針鋒相對。（路透）

2023/07/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦最高法院激辯大學招生「平權措施」是否違憲，意外凸顯幾名非裔和拉丁裔大法官之間對該議題的執拗，真切反映美國社會對於法律該如何處理種族議題的分歧。

對平權看法、做法大相逕庭

保守派的湯瑪斯（Clarence Thomas）是美國第二位非裔大法官，自由派的傑克森（Ketanji Brown Jackson）則是首位女性非裔大法官，兩人都曾深受吉姆克勞法（即種族隔離制度）所害，也對糾正歧視少數族裔的招生平權措施願景意見一致，但他們對於該如何做，以及該做什麼的看法大相逕庭，強烈批判對方的觀點。

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湯瑪斯堅決認為憲法不能以膚色為考量，指大學平權招生措施的目的僅是確保學生中存有特定種族融合。湯瑪斯毫不留情批評傑克森，「照她的觀點，我們全都無情地被禁錮在一個本質上是種族主義的社會，而奴隸制的原罪和美國黑人遭受壓迫的歷史，仍決定著我們今天的生活」。

主張法律應致力減少根深蒂固不平等的傑克森，形容最高法院的裁決是「逃避現實」，無法正視種族不平等。她反擊道，美國從來不曾完全無視膚色，而湯瑪斯「不知為何相信這些現實對個人成就的公正評估沒有影響」。

「基於膚色的差別待遇就是壓迫」

此外，高院首位拉丁裔自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）和湯瑪斯一樣，童年都曾遭遇種族歧視和貧窮，也都受惠平權措施，雙雙考入耶魯大學法學院，但這段經歷的感受兩人有著天壤之別。湯瑪斯寫道，在他從耶魯畢業後，他感覺種族優待「剝奪我個人成就的真正價值」，認為「基於膚色的差別待遇就是壓迫」。索托瑪約則認為自己是「積極平權的完美小孩」，稱這項措施為她打開耶魯和普林斯頓大學的大門。

湯瑪斯和索托瑪約之間禮貌卻針對性十足的辯論持續超過卅分鐘。湯瑪斯強調，平權行動「只會凸顯我們的種族差異，帶來負面影響」，既然人人生而平等，就該被平等對待。但索托瑪約反駁道，若不為代表性不足的族群保留位置，就無法實現種族平等，因為這些族群長期以來一直被法律力量拒絕入學。

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