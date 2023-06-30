瓦格納新基地曝光 普廷搶接管全球傭兵

衛星照片顯示，疑為白俄羅斯提供給傭兵組織瓦格納集團的新基地位置，突然冒出許多新設施。（取自推特）

2023/06/30 05:30

白俄國防部有意納入麾下

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團廿五日兵變流產、宣布撤離俄羅斯後，翌日的衛星畫面顯示，白俄一處廢棄軍事基地正在快速動工，疑似將成為瓦格納的新基地；此外，俄國總統普廷據傳正迅速接管瓦格納在全球的軍事控制權。

白俄總統盧卡申科廿七日證實，瓦格納集團首腦普里格津已抵達該國，也透露白俄提供瓦格納一座廢棄軍事基地，白俄國防部長赫列寧有意將這支武裝部隊納入麾下。

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廢棄基地動工 距首都129公里

據紐約時報報導，美國星球實驗室公司廿六日首度捕捉到白俄一處廢棄軍事基地大興土木的衛星畫面，這處廢棄軍事基地距離首都明斯克約一二九公里，位在阿西波維奇小鎮西北方約廿一公里處；基地一個八英畝大的運動場上，至少建造了六排像大型帳篷的臨時建築，旁邊的空地也有類似建築。

該基地以前是白俄第四六五飛彈旅使用，該旅是白俄唯一擁有伊斯坎德飛彈的部隊旅，伊斯坎德飛彈能發射常規及核子彈頭。該旅隊已於二○一八年搬遷至更接近阿西波維奇的位置。

俄羅斯獨立新聞媒體「Verstka」廿六日率先披露，阿西波維奇是瓦格納成員的藏身之處，這也符合盧卡申科聲明中的描述。

另據華爾街日報報導，在瓦格納兵變落幕幾小時後，克里姆林宮開始在全球全面接管這個臭名昭著的準軍事集團，包括派出副外長飛往敘利亞，親自向敘利亞總統阿塞德傳遞資訊︰瓦格納集團的部隊在敘利亞將不再獨立行動；俄羅斯高級外交官致電中非共和國總統（其私人保鏢包括瓦格納傭兵），保證這場兵變不會破壞俄羅斯在非洲的擴張；俄羅斯緊急情況部的專機也從敘利亞飛往非洲西部國家馬利，後者是瓦格納在國外的另一個重要據點。

報導引述外交官、情報官員、瓦格納叛逃者和知情人士的消息說，俄羅斯外交活動激增，反映出普廷試圖淡化國內混亂，並向俄羅斯在非洲和中東的夥伴保證，瓦格納不會中斷在當地的活動。

除俄烏之外 還有6千傭兵

除俄國與烏克蘭之外，瓦格納還有約六千傭兵，在敘利亞的傭兵據悉已遵守命令向俄軍基地報到。在馬利，該國政府每月付給瓦格納一千萬美元，協助對抗伊斯蘭極端份子。西方官員表示，瓦格納每年在非洲賺取數億美元，這是維持俄羅斯在非洲大陸影響力和為烏克蘭戰事籌措軍費的重要資金來源。瓦格納的收入來源包括向俄羅斯出口蘇丹黃金，以及從中非共和國向阿拉伯聯合大公國出口鑽石、向巴基斯坦出口木材。按照莫斯科的預期，他們將重新接管這些瓦格納手中的業務。報導說，瓦格納的命運現在取決於克里姆林宮能否同時邊緣化普里格津，並維持他在三大洲建立的集團版圖。

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