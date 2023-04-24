續槓西方 俄驅逐德外交官 警告公民別赴加

烏俄兩軍持續在烏東巴赫姆特大打消耗戰。圖為巴赫姆特附近前線的烏軍砲兵。（法新社）

2023/04/24 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕俄羅斯外交部廿二日宣布，為報復德國「大規模」驅逐俄國大使館工作人員，決定驅逐逾廿名德國外交官，人數約為當前德國使團的三分之一，並指控柏林持續破壞雙邊關係。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）向國營電視台「紅星」（Zvezda）表示，逾廿名德國外交官必須離開俄國。德國外交部則回應，已注意到俄方聲明，德國政府和俄方近幾週來持續透過各自駐外代表處，針對人事問題進行接觸，這項驅逐令是上述進程的一部分，但未提及任何驅逐俄國外交人員的行動。

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俄國外交部表示，俄方決定仿效柏林，也將德國外交官逐出俄國。此外，俄國還將限制德國駐俄外交使團的規模，並表示德國駐俄國大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr）五日已接獲上述措施的相關通知。

與此同時，俄國外交部廿二日在通訊軟體Telegram發布旅遊建議，指稱由於加拿大出現多起針對俄國公民的歧視事件，還涉及肢體暴力，建議俄國公民不要基於旅遊、教育和商業聯繫等目的前往加國，「若您身處加拿大，我們敦促您保持警覺，特別是在公共場合」。

路透報導，加拿大是力挺烏克蘭的國家之一，除制裁數百名俄國官員和企業，還實施大規模貿易禁令。莫斯科上週已為此制裁三三三名加國官員和公眾人物，包括著名奧運選手。

烏俄戰況方面，與烏克蘭接壤的俄羅斯南部城市貝爾哥羅德（Belgorod），廿日晚間由於俄軍蘇愷-34戰機不慎遺落彈藥，導致當地發生大爆炸，造成三人受傷，在街道上留下約莫廿公尺寬的坑洞。廿二日又在同一地點發現一枚未爆彈，為執行引爆作業，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）下令十七棟建物淨空，超過三千人受到影響，但未提及該未爆彈是否與兩天前彈藥遺落事件相關。

另外，白俄羅斯國防部宣布，被派往俄羅斯接受使用「伊斯坎德」（Iskander）戰術飛彈發射核武訓練的白俄部隊，已於廿二日返國。目前莫斯科尚未公布將戰術核武運往白俄的確切時間，但俄國總統普廷曾說，白俄境內的戰術核武儲存設施將於七月一日前建造完成。這是一九九一年蘇聯解體以來，莫斯科首次在境外部署核武。

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