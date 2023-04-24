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    蘇丹內戰逾420死 各國陸續撤僑

    蘇丹武裝團體「快速支援部隊」和政府軍間持續激戰，沙烏地阿拉伯廿二日率先宣布撤離公民，美國和法國也撤離公民和外交人員。圖為撤離的沙國公民廿二日抵達吉達。（法新社）

    蘇丹武裝團體「快速支援部隊」和政府軍間持續激戰，沙烏地阿拉伯廿二日率先宣布撤離公民，美國和法國也撤離公民和外交人員。圖為撤離的沙國公民廿二日抵達吉達。（法新社）

    2023/04/24 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）十五日爆發衝突至今，估計已造成至少四百廿人喪生、三千七百人受傷。繼沙烏地阿拉伯從紅海港口撤離公民，美國和英國已撤離外交官員及其眷屬，日本、法國、德國等其他國家也陸續展開撤僑行動。

    美政府人員已全撤

    美國總統拜登廿二日聲明，「今天，在我命令下，美軍從首都喀土穆撤走美國政府人員。」美國官員透露，百餘名美軍特種部隊參與撤離行動，其中三架契努克（Chinook）直升機從吉布地出發，在喀土穆逗留不足一小時，完成撤離行動，包含美國政府人員及少數來自他國的外交人員，不到一百人。

    隨著蘇丹內亂進入第二週，拜登敦促「立即且無條件停火」、「人道援助進入不受阻礙」且「尊重蘇丹人民意願」。

    英國首相蘇納克廿三日證實，英國駐蘇丹的外交官及其眷屬已從蘇丹撤離，「撤僑行動仍在繼續，我們將確保在蘇丹的英國公民的安全」。另外，日本自衛隊及南韓空軍的運輸機也抵達吉布地，準備從蘇丹撤僑。中國駐蘇丹大使館廿二晚間發出通知，統計在當地中國公民撤離意願，土耳其與德國也相繼展開撤僑行動。法國外交部廿三日發布聲明，宣布已展開「快速撤離行動」，對象也包括歐洲及盟友的公民，但未說明細節。

    匿名外交消息人士告訴法新社，蘇丹政府軍和RSF已經「提供安全保證」，讓撤離行動能夠順利進行。但目擊者指稱，喀土穆廿三日仍有戰鬥，並傳出自動步槍的爆裂聲和軍機轟鳴聲。聯合國車隊和巴士長龍被目擊離開喀土穆，向東方前往八五○公里外的紅海港口城市蘇丹港。

    喀土穆建築物被毀壞，街道上滿是燒焦的坦克，商店起火冒煙，恐慌的居民缺乏水、食物和其他必需品，在家裡蜷縮不出，只有在罕見的平靜時刻才敢出門。

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