燒水48小時才能啟動 遼寧號被看破手腳

（法新社檔案照）

2023/04/24 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國在廿三日海軍節大肆宣傳解放軍海軍裝備之際，香港媒體轉載文章卻爆料，中國航空母艦遼寧號、山東號、福建號啟動需要四十八小時，主因是要將六十噸的水加熱成蒸汽，才有辦法啟動蒸汽渦輪機，相關情況早已被美國看破手腳。

山東號、福建號也需兩天準備時間

近日，香港媒體《星島日報》旗下的「頭條新聞」網站轉載許多中國媒體宣傳解放軍海軍的文章，題為「燒四十八小時開水，戰爭結束還沒出港？遼寧艦動力真的全球最落後嗎？」的文章，引用「美國軍事評論員」的話說：遼寧號啟動時間需要四十八小時。

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該文作者標註為「軍迷集結號」，不僅稱該名美國軍事「評論員」說的沒有錯，還說不僅遼寧號是這樣，山東號和福建號也是這樣，因為這是以蒸汽渦輪機為動力航艦的通病。

該文說，中國使用的蒸汽渦輪機，以重油燃燒，將六十噸的水加熱成蒸汽，因此啟動時間比較長，四台TB-12鍋爐需要四十八小時才能將水燒開，然後才可以達到滿功率狀態，因此遼寧號、山東號、福建號等航艦在戰時需要兩天的準備時間。

該文還比較各國航艦，稱美國海軍航艦尼米茲號有兩個A-4W核反應爐，開機時間非常短，只需要兩小時就能達到滿功率狀態。

文章還說，法國核動力航空母艦戴高樂號啟動時間也很短，約為一個多小時；英國的伊莉莎白女王號航艦使用燃氣渦輪機，啟動時間最短，只要給油打火即可瞬間啟動。

自由亞洲電台報導，上述文章目前已找不到，但在中國網路上仍有一篇題為「花四十八小時燒水，戰爭結束還沒趕到戰場？」的文章，引用該文內容。

大紀元網站作家沈舟指出，化名「軍迷集結號」的作者應該是中國軍方人士，並非一般的軍事迷，才會對中國軍艦具體的設備參數一清二楚。

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