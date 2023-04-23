美國民兵大嘴巴 烏俄開戰就洩密

美國紐約時報指出，廿一歲美國空軍國民兵泰謝拉早在去年二月廿四日俄國侵略烏克蘭後不到四十八小時，即開始透過社群網路聊天室洩漏美國軍方掌握的外國機密情報。圖為十九日停在美國麻州波士頓市一處聯邦法院外的美國國土安全部車輛。（美聯社）

2023/04/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國紐約時報廿一日披露，涉嫌洩漏五角大廈機密文件的廿一歲美國空軍國民兵泰謝拉的洩密時間和平台比外界先前所知更早更大更公開：在俄羅斯去年二月廿四日侵略烏克蘭後不到四十八小時內，他即疑在遊戲玩家社群媒體「Discord」一個外界先前不知道的六百人聊天室中宣告，「看到五角大廈一份報告說，三分之一武力用於入侵」，並聲稱這是「加入美國空軍情報部門的好處」。

原先外界以為洩密文件係二月下旬起才外流到Discord等平台，頂多溯及去年十月該平台「Thug Shaker Central」伺服器出現資料。結果紐時發現Discord另有一個成員數約六百人的聊天室存在，比約五十人的Thug Shaker Central還大，且可從影音分享平台YouTube輕易尋得造訪。

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紐時報導指出，不清楚美國當局是否知道這個聊天室的存在，但其規模之大，讓各界質疑當局為何未能更早察覺洩密。在上頭，紐時看到俄烏雙方傷亡詳細資訊、俄國間諜機構活動、美國援烏內容更新；資料聲稱情報來自美國國安局、中情局等情報機構，由使用者設定檔及其相關貼文和泰謝拉個人資料相符的用戶張貼。張貼者還特別強調其資料「比公開來源資訊多一點」，並自稱可造訪NSA運作的網站，能透過該機構電腦網路攔截的通訊獲得烏俄戰爭更新情報；去年九月還自詡可從美國的合作夥伴取得情報，聲稱通常和英國政府通訊總部（GCHQ）合作。

聊天室洩密 美當局未及早察覺

紐時看到此用戶發布的部分情報預告了俄烏之戰發展，包括去年三月廿七日寫道：在NSA網站上找到當時在烏國首都基輔西部作戰的該市僅存俄軍計劃全數撤軍；兩天後，俄軍的確從基輔撤兵。不過，曾有Discord用戶勸他別濫用情報權限，張貼者卻答「太遲了」，甚至曾向境外用戶提議，「直接發訊給我，然後我能告訴你我有什麼」。直至一個月前，還在聊天室分享進一步資訊；但上月十九日寫道，「我決定停止更新」。

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