變種武肺「大角星」全球傳首死

泰國首都曼谷民眾在今年四月的當地新年「潑水節」期間前往廟宇浴佛像。該國廿日傳來武漢肺炎Omicron變種新亞型「大角星」的全球首起死亡病例。（歐新社）

2023/04/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國衛生當局證實，廿日出現全球第一起武漢肺炎新變異株Arcturus （大角星、XBB.1.16）的死亡病例。世界衛生組織在廿日已把XBB.1.16由上月廿二日「監測中變異株」（VUM）類別升級為高傳染力「需留意變異株」（VOI），全球上月廿日至本月十八日有卅一國共傳三〇三八例。

感染者多為輕症

大角星截至十八日病例分布約為印度六三．四％、美國十．九％、新加坡六．九％。它一月從印度竄出並快速擴散，所幸未引發高住院率，當地感染者多為輕症且未出現嚴重併發症。截至十七日出現廿七例的泰國，則在廿日確定一名年長的外國人士不治，但此人原本就有健康狀況，因此泰國官方認為其死亡「可能無法直接反映該株亞型的嚴重性，而是它對其他風險因素的影響」。

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中國疾病預防控制中心十五日的週報首度坦承驗出十六例。中疾控廿一日表示，目前大角星在本土病例中仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

至於感染大角星的症狀，印度與部分國際媒體報導指出，除了武漢肺炎普遍症狀，在兒童身上可引發咳嗽、感冒、高燒、結膜炎等。惟醫界目前掌握的病例數據仍不足夠，尚無法論定既有疫苗對它的防護力。

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