前有中國轟六 後有北韓衛星 日本警戒

日本防衛省22日公布中國兩架「轟六」轟炸機當天在沖繩附近來回飛行的照片。這是中國轟炸機連續兩天在同一海域同一航線活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

2023/04/23 05:30

連兩天飛越宮古海峽 航自升空因應

〔編譯管淑平、張沛元／綜合報導〕日本防衛省廿二日表示，中國軍方兩架「轟六（H-6）」轟炸機當天在沖繩附近來回飛行，日本航空自衛隊緊急升空因應。這是中國轟炸機連續兩天在同一海域同一航線活動。此外，鑑於北韓本週稍早宣稱已準備好發射首枚偵察用軍事人造衛星，日本政府廿二日下令自衛隊就北韓火箭可能落入日本領土提高警覺，以及為擊落把北韓人造衛星送入繞地球軌道的彈道飛彈做好準備。

日本防衛省統合幕僚監部指出，兩架中國轟六廿二日上、下午在沖繩本島和宮古島之間的東海和太平洋之間來回飛行。這兩架轟六是從東海飛出，往太平洋東南方飛，之後折返往西北方飛行時，再度穿越沖繩本島和宮古島，回到東海。日本航空自衛隊戰鬥機為此緊急升空因應。

請繼續往下閱讀...

兩架轟六 同一路線來回飛行

前一天下午，同樣是兩架轟六在同一路線來回飛行。防衛省聲明指出，正在分析中國的意圖。

中國官媒廿一日才發布，「遼寧號」航艦近日在西太平洋海域進行防空、反潛多科目演練，訓練航艦編隊遠海體系作戰能力。報導指出，遼寧號訓練期間，「外軍艦機持續抵近偵察和跟蹤監視」，並公佈影片顯示遼寧號艦載機升空監視外軍的F-15戰鬥機，日本海上自衛隊「出雲號」護衛艦跟蹤遼寧號編隊，派出直升機監視。

日戒備北韓火箭可能落入領土

在另一方面，面對北韓揚言發射衛星，日本防衛大臣濱田靖一在廿二日告訴日本自衛隊，「有可能下令對彈道飛彈與其他（武器）採取破壞性措施」；他已指示部隊「實施限制彈道飛彈墜落時之損失的必要措施」，以及下令準備部署配備有標準三型攔截飛彈（SM-3）的神盾艦，以及在沖繩縣部署可操作陸基「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3）的軍事單位。

日本正考慮將PAC-3系統部署於從九州延伸至台灣的南西諸島（琉球群島）。該系統曾在二○一二年與一六年部署於該群島，而北韓在一二年與一六年曾試射彈道飛彈；平壤當局當時稱是在發射人造衛星，當年的兩枚飛彈都飛越沖繩上空。

日本防衛省22日公布中國兩架「轟六」轟炸機當天在沖繩附近來回飛行的照片。這是中國轟炸機連續兩天在同一海域同一航線活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本廿二日下令自衛隊為北韓可能即將發射長程火箭將人造衛星送入地球軌道對日本造成的傷害預作準備。圖為北韓官媒日前發布的十四日成功試射火星十八洲際彈道飛彈的畫面。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法