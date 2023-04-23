前有中國轟六 後有北韓衛星 日本警戒
連兩天飛越宮古海峽 航自升空因應
〔編譯管淑平、張沛元／綜合報導〕日本防衛省廿二日表示，中國軍方兩架「轟六（H-6）」轟炸機當天在沖繩附近來回飛行，日本航空自衛隊緊急升空因應。這是中國轟炸機連續兩天在同一海域同一航線活動。此外，鑑於北韓本週稍早宣稱已準備好發射首枚偵察用軍事人造衛星，日本政府廿二日下令自衛隊就北韓火箭可能落入日本領土提高警覺，以及為擊落把北韓人造衛星送入繞地球軌道的彈道飛彈做好準備。
日本防衛省統合幕僚監部指出，兩架中國轟六廿二日上、下午在沖繩本島和宮古島之間的東海和太平洋之間來回飛行。這兩架轟六是從東海飛出，往太平洋東南方飛，之後折返往西北方飛行時，再度穿越沖繩本島和宮古島，回到東海。日本航空自衛隊戰鬥機為此緊急升空因應。
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兩架轟六 同一路線來回飛行
前一天下午，同樣是兩架轟六在同一路線來回飛行。防衛省聲明指出，正在分析中國的意圖。
中國官媒廿一日才發布，「遼寧號」航艦近日在西太平洋海域進行防空、反潛多科目演練，訓練航艦編隊遠海體系作戰能力。報導指出，遼寧號訓練期間，「外軍艦機持續抵近偵察和跟蹤監視」，並公佈影片顯示遼寧號艦載機升空監視外軍的F-15戰鬥機，日本海上自衛隊「出雲號」護衛艦跟蹤遼寧號編隊，派出直升機監視。
日戒備北韓火箭可能落入領土
在另一方面，面對北韓揚言發射衛星，日本防衛大臣濱田靖一在廿二日告訴日本自衛隊，「有可能下令對彈道飛彈與其他（武器）採取破壞性措施」；他已指示部隊「實施限制彈道飛彈墜落時之損失的必要措施」，以及下令準備部署配備有標準三型攔截飛彈（SM-3）的神盾艦，以及在沖繩縣部署可操作陸基「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3）的軍事單位。
日本正考慮將PAC-3系統部署於從九州延伸至台灣的南西諸島（琉球群島）。該系統曾在二○一二年與一六年部署於該群島，而北韓在一二年與一六年曾試射彈道飛彈；平壤當局當時稱是在發射人造衛星，當年的兩枚飛彈都飛越沖繩上空。