中外長訪菲 菲關切台海緊張

菲律賓總統小馬可仕22日在馬拉坎南宮接見來訪的中國外交部長秦剛。（歐新社）

2023/04/23 05:30

菲總統訪美前 秦剛先來拉關係

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國外長秦剛廿一日至廿三日訪問菲律賓，廿二日先後與菲律賓外長馬納羅和總統小馬可仕展開會談。在菲中外長會面中，兩國達成承諾，將共同化解南海爭議，深化雙邊關係。菲國外交部會後發布聲明指出，馬納羅針對台灣海峽緊張局勢升溫表達關切，重申菲國會遵守一中政策。小馬可仕則表示，此次會談「非常、非常有用且具建設性」，菲中雙方將建立更多溝通管道，讓兩國在菲律賓海（南海）的衝突能夠立刻解決。

中漁船南海挑釁 菲外長爭漁民權利

馬納羅表示，菲中在南海的爭端並非是兩國關係的全部，不該讓這些分歧阻止雙方尋求有效解決辦法，尤其這攸關菲律賓人享有的權利，特別是漁民。他補充，該水域發生的事件和行動侵害漁民的生計。自小馬可仕去年六月上任以來，馬尼拉當局已針對中國漁船在南海海域現蹤及其挑釁行為，提出數十次外交抗議。

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雙方允化解南海爭議

秦剛則形容，中菲是跨越海洋的緊密鄰國，在區域情勢不穩且充滿騷動的狀況下，健全的中菲關係不僅能滿足兩國民眾的期望，也符合區域國家的共同想望，雙方需要共同努力，延續友誼傳統，深化合作和妥善解決分歧，雙方合作有助於促進區域及世界的和平穩定。

秦剛隨後與小馬可仕舉行雙邊會談。菲律賓總統府新聞辦公室會後發布聲明表示，兩人會談非常富有成效，除了消除誤解，並制定未來計畫，持續努力發展雙邊關係，包括經濟領域、文化、教育和其他層面的交流；雙方同意建立更多溝通管道，讓所有在南海發生牽涉中國和菲律賓的事件，都能立刻獲得解決。

小馬可仕將見拜登 談強化同盟

小馬可仕在會談中特別提到，兩國近來發表的一些聲明可能會被誤解，因此能與秦剛直接會面，理清事情非常有用。小馬可仕沒有說明「誤解」為何，一般認為應是指中國駐菲大使黃溪連指美國欲藉在菲律賓設立基地干涉台海局勢，警告這可能影響在台菲勞安危。

菲律賓三日宣布依據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）新增四座美軍進駐基地的確切位置，其中兩座朝北面向台灣，引發北京強烈反對。馬尼拉十一日並與美國展開歷來最大規模的年度「肩並肩」聯合軍演，動員一．七六萬名士兵。

小馬可仕五月一日將赴美與美國總統拜登進行會談，據白宮預告，雙方將討論強化長期美菲同盟、維護國際法與促進自由開放的印太。小馬可仕一月曾前往北京與中國國家主席習近平會談。

菲律賓總統小馬可仕22日在馬拉坎南宮接見來訪的中國外交部長秦剛。（歐新社）

菲律賓外長馬納羅（左）與中國外長秦剛廿二日在馬尼拉會談後承諾，中菲將共同解決南海爭議，深化雙邊關係。（歐新社）

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