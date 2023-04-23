尹錫悅反對武力改變台海現狀 中韓對嗆 美力挺南韓

南韓總統尹錫悅有關台海局勢的談話，引起南韓與中國連日來隔空對嗆。尹錫悅赴美國是訪問，26日將在白宮與美國總統拜登舉行峰會，白宮掛上兩國國旗。（法新社）

2023/04/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅有關台海局勢的談話，引起南韓與中國連日來隔空對嗆。韓聯社報導，美國國務院首席副發言人巴特爾廿一日呼應尹錫悅的說法，表示美國支持「符合台灣人民意願和利益」的和平解決方式，解決兩岸問題。

中方批玩火 南韓召中國大使抗議

巴特爾廿一日在例行記者會上說，「我們力促北京，停止其對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話」；他表示，「美國將持續支持一套符合台灣人民意願和利益的和平解決兩岸問題方案」。

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尹錫悅日前在專訪中指出，台灣問題是全球性的問題，台海緊張是「因為試圖以武力改變現狀」，南韓與國際社會都反對這種改變。這段談話遭到中國外交部連日批評，外長秦剛廿一日在上海出席論壇，稱「在台灣問題上玩火者，必自焚」，被外界解讀是針對尹錫悅的台海談話。南韓外交部則回應，希望中國謹言慎行，副外長張虎鎮廿一日晚間召見中國大使邢海明，對中國外交部的回應言論，表達強烈抗議。

美促北京 停止對台軍事外交施壓

巴特爾說，在台海問題上，美國將持續與美國的重要盟邦、夥伴協調，「當然這包括南韓」，將與印太地區的夥伴協調，推進我們共同的繁榮與安全價值觀，「包括維護台海和平與穩定」。

尹錫悅廿四日起對美國進行七天的國是訪問，廿六日將在白宮與美國總統拜登舉行峰會，次日受邀在美國國會兩院聯席會議發表演說。今年是韓美結盟七十週年，美韓峰會重點議題包括加強美國以核武保護傘等手段，對南韓提供的延伸嚇阻執行力，以及落實經濟安全合作。

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