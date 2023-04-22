G7擬全面擴大對俄出口禁令

俄國國防部廿一日證實，一架蘇愷34型戰機在與烏克蘭交界的俄國邊境城市貝爾哥羅德市（Belgorod）上空飛行時，飛行員誤觸武器發射鈕，在該市引發大爆炸，除在一條主要街道地面炸出廿公尺大坑外，另有四輛車被炸毀，四棟公寓建築物受損，以及兩人受傷。俄國軍方沒有說明發射的武器為何。爆炸發生時，俄國網路論壇盛傳是烏克蘭發動攻擊，但俄國國防部罕見出面快速澄清，坦承烏龍。圖為爆炸造成的彈坑。（歐新社）

2023/04/22 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕七大工業國集團（G7）領袖峰會五月即將在日本廣島登場，共同社廿一日引述日本政府消息人士指出，G7正考慮對俄羅斯祭出幾乎全面性的出口禁令，藉此加強制裁力道。

報導指出，美國和烏克蘭盟友正考慮「徹底禁止對俄羅斯的大部分出口」。文中提到，隨著G7峰會召開在即，成員國官員正在討論此構想。目前G7已禁止對俄國出口軍事物資和奢侈品等貨物，知情人士透露，最新祭出的計畫，可能會將禁令擴大至二手車、輪胎、日常用品、衣物等項目。

請繼續往下閱讀...

問及相關報導，日本內閣官房長官松野博一不願多加評論，僅表示，要終結俄羅斯的入侵行動，至關重要的是，G7團結一致嚴厲制裁俄羅斯，以及大力支持烏克蘭。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，克宮正密切關注，知道美國和歐盟正積極考慮祭出新制裁；當局認為，目前實施的禁令以及新的舉措會重創全球經濟，可能助長全球經濟危機的趨勢。他還說，全球只有俄羅斯一個國家遭受這種程度的制裁，當局正在適應、發展、製作長期計畫，並將敵國構成的危險納入考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法