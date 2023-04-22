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    美情報：中國研發網路武器 攔截敵國衛星

    去年九月在法國巴黎的非政府組織「國際航太大會」（IAF）年會攤位上陳列的中國衛星模型。（路透檔案照）

    去年九月在法國巴黎的非政府組織「國際航太大會」（IAF）年會攤位上陳列的中國衛星模型。（路透檔案照）

    2023/04/22 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕二月下旬起陸續出現於「Discord」等社群媒體的逾百份美國分析盟邦外流軍事文件，上週經查廿一歲美國空軍國民兵泰謝拉疑為洩密者之一，但已止不住媒體紛紛公開到手情報。根據英國金融時報取得之美國中央情報局今年文件，中國正製造精密網路武器，目標為「奪取」敵方衛星控制權，並使其戰時數據信號或監視失靈；美方評估，中國推進「拒止、利用或劫持」敵方衛星的能力，是中方達成其視為關鍵「作戰能力」的資訊控制目標核心。

    報導指出，俄羅斯去年二月進犯烏克蘭，以電子戰團隊蠻攻但成效不大，而中方這種性質的網路能力將遠遠超越俄國目前在烏的任何部署。此類攻擊形式一九八○年代即已出現，透過「Tirada-2」等車載干擾系統播送類似頻率，來淹沒美國太空探索技術公司「SpaceX」低軌衛星與其地面終端間信號，為現代做法之一。

    誘使敵方衛星關鍵時刻失效

    但美方情報發現，中國網路攻擊野心不止於此，而是放眼於模仿敵方衛星收到的營運商信號，並誘使它們在戰鬥關鍵時刻完全被接管或失效；這些往往成群運行的衛星之間通信能力若遭破壞，即無法順利將信號和命令傳遞給武器系統、或傳回影像及截獲之電子數據。因此這種網路能力將允許中國「奪取」衛星控制權，「使其無法有效支持通訊、武器或情報、監視和偵察系統」。

    美國國家偵察局（NRO）局長史柯勒塞（Chris Scolese）十八日在美國非營利組織「太空基金會」研討會演說時提及，「正打造我國史上最大、最有能力、最多樣化和有彈性的空中（偵察衛星）星座」，「未來十年內，預計我們目前在軌衛星的數量將增加三倍」。

    解放軍迄今已部署347枚衛星

    金融時報指出，美國軍方早已警告，中國在發展衛星通信等軍事太空技術上取得重大進展，卻從未透露自身是否有類似中方的上述能力。美國太空軍司令薩茲曼上月指出，中國過去半年發射卅五枚衛星，解放軍迄今已部署三四七枚衛星，準備將來衝突可監視、追蹤、鎖定與攻擊美軍。

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