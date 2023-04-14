8成美國人對中沒好感 4成視為敵人

華盛頓郵報取得的外洩機密顯示，美方情報評估俄烏戰爭將會打到二○二四年，甚至不排除會引發烏克蘭領導階層更迭。圖為美國華府街頭電視十二日轉播烏克蘭總統澤倫斯基視訊出席國際援助會議的畫面。（彭博）

2023/04/14 05:30

84％受訪者對台海局勢感到憂心

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」十二日發布的上月底民意調查結果顯示，八十三％美國民眾對中國抱持負面看法、比去年多一％，「非常負面」占四十四％、較去年多四％；近卅八％美國人把中國視為美國頭號敵人而非拜登政府所說的競爭對手，也比去年多十三％。美國「蓋洛普」公司上月初民調更指出，五成美國人認為中國是美國的頭號敵人，僅十五％美國人對中國有好感。

訪問逾三五○○名美國成人的皮優最新民調另顯示，台灣海峽緊張局勢是焦點之一。在我國總統蔡英文上月廿九日展開十天九夜「民主夥伴共榮之旅」去回程過境美國之前，即有八十四％受訪者對台海局勢感到憂心；其中四十七％受訪者認為緊張情勢「非常嚴峻」，創歷史新高，比兩年前增加了十九％。

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9成認為中俄關係是個麻煩

受訪者也普遍關注中國在全球的角色。中國國家主席習近平上月廿日前往俄羅斯會晤俄國總統普廷後，高達九成美國人認為中俄夥伴關係對美國是麻煩；八成受訪者認為中國無助世界和平穩定，七十七％認為中國未考慮他國利益；在解決國際衝突、氣候變遷、對抗傳染病傳播等議題上，逾半美國民眾覺得兩國難有合作空間，幾乎沒人相信習近平在國際事務上可做出正確決定，近半受訪者對習近平完全沒有信心。

又儘管美中互為最大貿易夥伴，卻有四十七％美國人認為中國從中得利較多，僅廿三％認為雙方平等受益；四十八％相信美國還是全球最大經濟體，但卅八％認為中國才是。逾半美國人認為兩國之間有合作機會，年輕人對中國的負面看法相對溫和，但五十歲以下對中國有好感者僅約兩成，五旬以上逾半數「非常負面」看待中國。值得注意的是，十三％美國人說從沒聽過習近平。

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