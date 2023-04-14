8成美國人對中沒好感 4成視為敵人
84％受訪者對台海局勢感到憂心
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」十二日發布的上月底民意調查結果顯示，八十三％美國民眾對中國抱持負面看法、比去年多一％，「非常負面」占四十四％、較去年多四％；近卅八％美國人把中國視為美國頭號敵人而非拜登政府所說的競爭對手，也比去年多十三％。美國「蓋洛普」公司上月初民調更指出，五成美國人認為中國是美國的頭號敵人，僅十五％美國人對中國有好感。
訪問逾三五○○名美國成人的皮優最新民調另顯示，台灣海峽緊張局勢是焦點之一。在我國總統蔡英文上月廿九日展開十天九夜「民主夥伴共榮之旅」去回程過境美國之前，即有八十四％受訪者對台海局勢感到憂心；其中四十七％受訪者認為緊張情勢「非常嚴峻」，創歷史新高，比兩年前增加了十九％。
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9成認為中俄關係是個麻煩
受訪者也普遍關注中國在全球的角色。中國國家主席習近平上月廿日前往俄羅斯會晤俄國總統普廷後，高達九成美國人認為中俄夥伴關係對美國是麻煩；八成受訪者認為中國無助世界和平穩定，七十七％認為中國未考慮他國利益；在解決國際衝突、氣候變遷、對抗傳染病傳播等議題上，逾半美國民眾覺得兩國難有合作空間，幾乎沒人相信習近平在國際事務上可做出正確決定，近半受訪者對習近平完全沒有信心。
又儘管美中互為最大貿易夥伴，卻有四十七％美國人認為中國從中得利較多，僅廿三％認為雙方平等受益；四十八％相信美國還是全球最大經濟體，但卅八％認為中國才是。逾半美國人認為兩國之間有合作機會，年輕人對中國的負面看法相對溫和，但五十歲以下對中國有好感者僅約兩成，五旬以上逾半數「非常負面」看待中國。值得注意的是，十三％美國人說從沒聽過習近平。