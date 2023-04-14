美軍密件外洩者 疑基地員工

美國媒體踢爆，引發軒然大波的國防部軍事機密文件外洩的幕後主使，是一名廿多歲、喜愛槍枝的美軍基地工作人員。圖為五角大廈外觀。（歐新社）

2023/04/14 05:30

廿多歲槍枝愛好者 持續數月洩漏 目的是「炫耀」

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十二日獨家報導，根據外洩美國軍情機密的網路聊天室的兩名成員指述，引發這起軒然大波機密文件外洩事件的幕後黑手，據信是一名最多廿多歲、具有領袖魅力，以及任職於某軍事基地的槍枝愛好者，他持續數月刻意將機密發上網與網友分享。

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上網路聊天室爆料 議題非常廣泛

華郵記者聯繫到這個約廿五人聊天室的一名少年成員進行採訪。報導中指出，外洩機密的地點，是一個在疫情期間成立、成員多為對槍枝、軍備與上帝有共同愛好的男人與男孩的即時通訊平台Discord上的語音聊天室Clubhouse；去年，暱稱為OG（Original Gangster，老派傳統主義者）聊天室老鳥發了一段充斥奇怪首字母縮寫與專用術語的訊息，此後持續發訊息達數月之久；該名少年說，這些文件看似是OG稱從他在「軍事基地」工作帶回家的近乎逐字的抄本，但該未成年成員不願指明是哪個基地。

少年還說，OG宣稱知道很多美國政府欺瞞老百姓的機密，以及聲稱他一天至少有一段時間待在禁用手機與其他電子設備的安全設施中，辛苦用手抄下機密文件與Discord的同好分享…「他很聰明，貼這些文件時很清楚知道自己在幹啥，這不是什麼意外外洩」。少年說，約從去年底開始，OG改為直接分享文件照片，一直分享到三月中，文件議題非常廣泛，「想得到的都有」。

精壯有武裝受過訓 受未成年崇拜

另一名要求匿名的聊天室成員，證實前述少年消息人士的說法。兩人都稱知道OG的本名、所在州與工作州，但不願對外透露。前述少年對OG能在消息曝光前預見大事的先知能力印象深刻，坦承崇拜OG；根據他的描述，OG大約廿出頭到廿多歲，身材精壯，有武裝與受過訓，「具備你期待的瘋狂電影人物的一切（特質）」。他分析OG分享文件的目的是「炫耀」，要讓他們了解事實，並強調OG不是「吹哨者」，對美國政府沒有敵意，但是認為情報和執法部門是「鎮壓與蒙蔽公民的邪惡力量」。

根據華郵看到的一段據聊天室成員稱是OG的影片，畫面中一名戴著護目鏡與耳罩、拿著一支大步槍的男子站在射擊場，朝鏡頭大喊一連串具有種族歧視與反猶太意味的罵人話，然後朝目標開了好幾槍。該聊天室的年輕人看似都很吃OG這一套，對他敬如叔叔、甚至視為父親。

華郵說，記者已經檢視過約三百張外洩機密文件的照片，其中大多數尚未公開。目前無法證實華郵報導的細節。Discord已發表聲明表示正在配合執法當局調查以及拒絕進一步評論。美國國防部與司法部則未立即回覆置評請求。

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