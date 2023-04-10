中國16~24歲青年 近2成沒頭路

中國十六至廿四歲城鎮青年失業率居高不下，當局更推出卅萬青年下鄉計畫，遭質疑可能重蹈一九六○年代末期毛澤東發動青年上山下鄉、掩蓋經濟失敗的歷史。圖為湖北省武漢市的就業博覽會。（路透檔案照）

2023/04/10 05:30

廣東推30萬青年下鄉計畫 恐重蹈毛澤東覆轍

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國十六至廿四歲城鎮青年失業率已達十八．一％，但實際失業數據可能高出許多，且自去年十一月爆發「白紙運動」抗議武漢肺炎防疫「清零」政策後，中國政府就開始將失業青年視為不穩定力量，決定採取強有力措施來應對此問題。據「改變中國」（China Change）網站報導，中國共產主義青年團（共青團）廣東省委員會今年二月推出卅萬青年下鄉計畫，遭質疑可能重蹈一九六○年代末期毛澤東發動青年上山下鄉、掩蓋經濟失敗的歷史。

請繼續往下閱讀...

實際失業數據可能更高 畢業生失業潮近期恐現

世界銀行中國經濟快報「青年失業特別報告（二○二二年十二月）」顯示，二○二○至二二年間中國約有三九八○萬高職、大學和研究所畢業生進入就業市場，另有一一五○萬人將於今年六月成為社會新鮮人。但過去幾年來，中國不僅實施防疫清零政策，還對網路、教育和娛樂等行業進行監管打壓，使上述行業的裁員嚴重、收入銳減，若就業市場不在短期內好轉，將有數以百萬計的十六至廿四歲青年找不到工作，「畢業即失業」近來成為中國媒體和社群網站的重要標題。

共青團廣東省委二月推出讓青年「下鄉、返鄉、興鄉」的三年行動，中國網友和評論家立即將這項計畫稱為「新知識青年上山下鄉」。根據「三鄉計畫」，預計在二○二五年底，累計號召卅萬青年下鄉，其中十萬人下鄉幫扶，十萬人下鄉實踐，十萬人下鄉提升興鄉技能，同時還要實現一萬人在鄉村就業、一萬人在縣級創業，讓人才走到鄉村，讓資源回到鄉鎮，實現鄉村振興。

毛當年推下鄉 習也是一員

一九六六年毛澤東發動文化大革命，發動大、中學生成為革命先鋒隊「紅衛兵」，導致經濟崩潰。一九六八年底他下令讓六六、六七和六八年中學畢業的城市學生上山下鄉，直到一九七八年才終止。現任中國國家主席習近平也是當年下鄉知青中的一員，他的父親習仲勛被打倒，導致一九六九年時僅十五歲的習近平，被下放到陝西省梁家河長達七年。

其實早在二○一九年，共青團中央便鼓吹動員青年投身鄉村振興，聲稱將爭取三年內組織超一千萬人次的大中專學生志願下鄉。去年十二月，習近平主持農村工作會議時，更提出多項充滿毛時代政治運動色彩的經濟政策，聲稱要「有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，幫助他們解決後顧之憂，讓其留得下。」

一九六○年代末期的上山下鄉政策，與廣東省前述新政策都有類似動機，即隨著城鎮工作機會枯竭，不安分的年輕人可能成為中共政權的麻煩。然而，今日的中國農村已不再集體化，也沒有大規模的方式安置和留住年輕人。中國農業農村部去年四月表示，已有超過一一○○萬人下鄉或返鄉創業。但東潤基金會主席、毛澤東外孫女孔冬梅最近表示，這些返鄉創業者者多半很快就放棄，又回到城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法