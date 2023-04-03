訪中會秦剛 林芳正強調台海和平

日本外務大臣林芳正（左）二日在北京與中國國務委員兼外交部長秦剛（右）舉行會談。這是林、秦兩人首次面對面會談。（美聯社）

2023/04/03 05:30

要求中方釋放遭押日人

〔編譯張沛元／綜合報導〕刻在中國訪問的日本外務大臣林芳正，二日與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行會談，敦促與俄羅斯親近的中國扮演「負責任的角色」，重申台灣海峽和平與穩定的重要性，並呼籲北京當局盡快釋放遭中方扣押的日本公民。秦剛則重彈台灣問題是「中國核心利益中的核心」老調，警告日本「不該涉足台灣問題，無論任何形式都不能損害中國主權」。

秦剛反嗆 別涉足台灣問題

這是林、秦兩人首度面對面會談。日本媒體報導，林芳正在會中向秦剛提及台海穩定的重要性，對中國海警船在尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）附近海域反覆出沒表達「嚴重憂慮」，呼籲中方盡快釋放遭扣押的五名日本公民，包括三月間被捕的一名五十幾歲日本「安斯泰來製藥」（Astellas Pharma）中國分公司的男性幹部、同意讓日本領事官員前去會面，以及呼籲中國司法過程透明。

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中國外交部發言人毛寧三月廿七日證實，中方有關部門「依法」對一名「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」的日本公民採取刑事強制措施，進行審查。但秦剛對林芳正的要求並未鬆口，聲稱「中方將依法處置」。

美國之音（VOA）中文網報導，觀察家指出，在中日人被捕羈押事件，與岸田文雄擔任日本首相後，一再強調台海和平穩定的重要性有關，尤其是岸田上月訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基發表的共同聲明中，也提及台海和平穩定重要性，明顯暗指中國可能變成侵略者，觸碰北京的「紅線」。

林芳正提及烏克蘭戰爭 籲中國扮演「負責任角色」

林芳正在會中還論及烏克蘭戰爭，呼籲中國扮演「負責任角色」，依國際法致力推動烏國和平穩定。秦剛則表達對日本福島核電廠污水排入大海的關切，以及呼籲日本勿「為虎作倀」協助美國打壓封鎖中國半導體產業，敦促日本身為七大工業國集團（Ｇ７）與亞洲成員，應正確引導五月在廣島舉行的Ｇ７峰會的基調與方向，「多做有利於地區和平穩定的事」。

林、秦兩人還就日中兩國在領袖與外長層級繼續進行「緊密意見溝通」達成共識。

林芳正另會見李強、王毅

林芳正二日與秦剛會面近四小時，並共進工作午餐，稍後與中國國務院總理李強會面四十分鐘，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅共進晚餐超過一‧五小時，合計與中方高層近距離接觸超過六小時。日中去年建交五十年，今年則是雙方簽署和平友好條約四十五週年。中國外交部表示，雙方還就日中韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換意見。

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