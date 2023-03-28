中國國務院工作規則大改 淪為習家店

中國新版「國務院工作規則」多處強調國家主席習近平，「一律請示習近平」成為最高指導原則，國務院已不再是名義上與「黨中央」並列的「中央人民政府」，淪為「習家店」。圖為習近平（右）與國務院總理李強（左）。（法新社檔案照）

2023/03/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府廿四日發布新版「國務院工作規則」，內容多處強調國家主席習近平，「一律請示習近平」成為最高指導原則，國務院似乎已不再是名義上與「黨中央」並列的「中央人民政府」，新版「國務院工作規則」成為「一尊規則」，國務院淪為「習家店」，堪稱「軟性政變」。

對比二○一八年六月李克強出任總理後公布的「國務院工作規則」，新版在第一條總則中刪除「馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表、胡錦濤科學發展觀」，保留並修改為「國務院工作堅持『以習近平新時代中國特色社會主義思想』爲指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」等。在新增的兩條「工作原則」中，增加「重大決策、重大事項、重要情況要及時向黨中央請示並彙報」。

請繼續往下閱讀...

此前的六十四條減至四十三條，並刪除「執政為民、依法行政、實事求是。民主公開、務實清廉」 以及「加強行政複議指導監督，糾正違法或不當的行政行為」等。新增第七章「工作落實」，即「堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習近平總書記的重要指示批示」，以及「國務院各部門要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署」等。

自由亞洲電台（RFA）引述觀察家報導，新版工作規則顯示國務院的許多權限「被收歸中共中央」，修改規則突出對習定於一尊的效忠，淡化毛、鄧、江、胡的影響，進一步控制國務院。工作規則的修改不僅限制國務院頒佈政策的自由，甚至將中共廿大之後所確立的中共中央領導集中化趨勢，全面複製到國務院。

與此同時，前中國外交部副部長傅瑩傳出日前發表演說時，呼籲中國人想清楚，中美一旦決裂，有沒有國家會「站到中國一邊」？「我們到底要什麼？我們應該做什麼？」別總把精力放在唱衰美國上，美中沒必要互踩，但轉述傅瑩演說內容的「微信」貼文廿七日已遭刪除。

一九五三年出生於內蒙的傅瑩是中國知名外交官，歷任駐菲律賓、澳洲、英國大使、外交部亞洲司長，二○○九年至一三年任外交部副部長。根據旅居美國的前中共中央黨校教授蔡霞引述，傅瑩在演說中還針對中國官方經常宣傳的美國「愈來愈衰落」論調指出，「美國是不是衰落了，這是美國自己的事，中國決定不了美國衰落，也不會因為你天天說人家衰落人家就會真衰落」，「中國自己的事情、自己的問題也很多…中美兩個大國現在既需要解決好本國自己的問題，也需要相互合作並幫助世界，這才是大國風範」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法