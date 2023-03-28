等同中國 NASA拒與香港合作

美國國家航太總署署長尼爾森此前指出，中國可能抵達並獨自佔領月球南極，一場月球資源掠奪賽已經展開。圖為他一月在華府宣布「永續飛行展示機」計畫。（歐新社檔案照）

2023/03/28 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕香港「明報」廿七日刊出專欄文章，指出美國國家航太總署（NASA）已將香港與中國等同觀之，並根據二○一一年美方限制與中國的合作命令，禁止與香港或香港企業、機構有任何資金或雙邊合作。相關消息獲NASA證實。商界人士對此感到憂慮，擔心日後在美國的投資及生意往來受到影響。

這則題為「聞風筆動：商界憂美將港視為內地 NASA拒與港合作」的文章指出，美中關係持續緊張，香港商界也開始意識到風波「燒上身」，商界人士最近從美方人員得知，美國政府已將持有香港護照的港人，視同持中國護照的中國人。換言之，若美國要針對來自中國的商人及投資者，港商也有可能被波及。但該文也引述美方消息指出，並未聽說美方在「檯面上（公開）」改變對港措施，儘管美中關係反覆，美方仍嘗試推動人員及教育層面交流，今年還會推出香港的交流計畫。

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美議員建議進一步制裁香港

美國前總統川普在二○二○年發佈行政命令，將香港排除在多項特殊待遇之外，包括限縮部分軍民兩用科技出口等，但在入境簽證及關稅方面，香港仍享有與中國不同的差別待遇。美國參議員提出動議，建議進一步制裁香港，並要求政府及外國政府取消香港在國際組織的獨立投票權。

中國和俄羅斯均已宣布，擬於二○三○年代在月球南極建設永久基地，同時聚焦於載人任務。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）曾指出，美國正與中國從事太空競賽，尤其是載人登陸月球任務，中國可能抵達並獨自佔領月球南極，一場月球資源掠奪賽已經展開。

防中情蒐 美搶海底電纜合約

另據路透報導，二○一九年香港「反送中」運動爆發後，由於中國全面監控香港，為保護美國電信網路免受間諜和網路攻擊，華府於二○二○年四月成立「電訊團隊」（Team Telecom），迄今已阻止至少四項海底電纜計畫經香港連接美國本土，並透過遊說或提供優惠等方式，協助美國企業從中國企業手中奪走重要通訊電纜合約，防止中共用於蒐集情資。

美國司法部國家安全司外來投資評估科主管德巴克指出，這些海底電纜會在中國領土提供實體接入點。基於中國侵蝕香港自治的方式，將容許中國政府擁有直接、予取予攜（all access）路徑，成為美國個人資料和通訊的收集平台。

美國也從中企手中搶走多個重要海底電纜計畫，包括由新加坡到法國的「東南亞—中東—西歐六號光纜」，該電纜連接十二國，二月動工，被視為未來十年重要的戰略和經濟工程，預計二○二五年完工。

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